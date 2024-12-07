Археологи знайшли могилу римського воїна:подробиці

Археологи в нідерландському місті Герлен знайшли докази існування римського поселення, серед яких поховання з останками римського солдата. Це свідчить про присутність римлян у цьому регіоні.

Про це пише видання Heritage Daily.

Герлен, місто та муніципалітет на південному сході Нідерландів, має глибоке історичне коріння, яке сягає римських часів. У I столітті н. е. римляни заснували тут поселення Коріоваллум, розташоване на перехресті двох важливих римських доріг: одна вела від Кельна до Болоньї, а інша – від Ксантена до Тріра через Герлен і Аахен.

До середини I століття н. е. це поселення перетворилося на значний римський центр. Однак у III–IV століттях Коріоваллум занепав, коли було збудовано пізньоримський форт. Вже у V столітті поселення було остаточно покинуте.

Під час археологічних розкопок на площі Раадхуйсплейн у Герлені виявили яму, яка належить до найранішого періоду заселення. У цій ямі знайшли фрагмент латенського браслета, уламки керамічних виробів і три добре збережені римські тарілки Terra Sigillata. Археологи зазначають, що форма ями та її глибші шари вказують на те, що це поховання римської доби.

Після ретельного аналізу тарілок було встановлено, що на них вигравіюване ім'я FLAC, яке, ймовірно, належало римському солдату Флаку. Науковці припускають, що ці предмети були частиною поховання.

Джорді Клеменс, представник з питань культури та спадщини, зазначив, що знайдені артефакти є доказом римського життя в Герлені за часів правління імператора Августа. Він підкреслив, що це відкриття є унікальним і має важливе значення для розуміння історії римського Герлена, а також для історичної спадщини Нідерландів загалом.

Раніше, наприкінці листопада, археологи виявили римську віллу високого статусу в англійському Вілтширі. Цей комплекс був центром великого сільськогосподарського маєтку пізньоримського періоду, включаючи лазню, багатоповерховий сарай і споруду з бетонним перекриттям, яка могла бути басейном.

Нагадаємо, в Іспанії виявили новий вид динозаврів з однією наддовгою частиною тіла.

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