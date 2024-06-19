Археологи знайшли на дні моря стародавню скарбницю з артефактами (фото)

Ці знахідки виявили на двох затонулих кораблях періоду династії Мін.

Дайвери витягли на сушу понад 900 артефактів із двох кількасотлітніх затонулих кораблів, що ховаються у глибинах Південно-Китайського моря. Йдеться про фарфорові вироби, мідні монети та багато прикрашених керамічних виробів.

Про це повідомляє Live Science.

Як заявили в китайському уряді, d жовтні 2022 року дослідники знайшли d морі два однакові затонулі кораблі на глибині близько 1500 м. Це море, яке омиває береги Китаю, В'єтнаму та Філіппін.

Виявлені судна-близнюки датуються періодом династії Мін (1368-1644 роки). Місце їхнього розташування – приблизно за 1,5 км від узбережжя Санья, міста на китайському острові Хайнань. Відстань між кораблями становить близько 22 км.

Вчені розпочали 2023 року розкопки за допомогою глибоководного апарату під назвою Shenhai Yongshi або "Глибоководний воїн".

"Уламки кораблів відносно добре збереглися, і було виявлено велику кількість реліквій", – повідомив директор департаменту археології Управління національної культурної спадщини Китаю Ян Ялінь 2023 року.

Як результат, дослідники знайшли безліч фарфорових і керамічних виробів, а також мідні монети на місці катастрофи першого корабля. Вантаж цього судна прибув із Цзиндечженя – порцелянової столиці Китаю.

На другому кораблі вчені виявили 38 артефактів, серед яких були пиломатеріали, фарфорові та керамічні вироби, спіралеподібні тюрбани та оленячі роги.

Артефакти з кількасотлітніх затонулих кораблів / Фото: NCHA / Handout та Xinhua

Знайдені на затонулих кораблях артефакти / Фото: Xinhua

Знайдені на затонулих кораблях артефакти / Фото: Xinhua

До слова, раніше повідомлялося, що науковці відреставрували дві середньовічні могильні плити з корабля XIII ст., який затонув в Англії поблизу графства Дорсет. Виготовлені з пербекського мармуру плити були призначені для вищих санів духовенства.

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