Археологи знайшли палац останнього короля англосаксів: до чого тут туалет та 1000-річний гобелен

Останній англосаксонський король Гарольд в XI столітті воював з Нормандією і загинув у бою. Місце його резиденції в Суссекс майже тисячу років залишалося невідомим, але збереглося до наших днів.

Археологи стверджують, що виявили точне місце, де був розташований палац короля Гарольда Годвінсона в Суссексі. З цього палацу останній король англосаксів у 1066 році вирушив воювати з Нормандією та загинув у битві при Гастінгсі.

Про це пише Daily Mail.

Як не дивно, експерти зробили свої висновки на підставі виявленого у 2006 році середньовічного туалету в маєтку у селі Бошем у Західному Сассексі. Пізніше вони підтвердили свої припущення, виявивши зображення сцен із королем на знаменитому гобелені з Байо.

"Експерти, спираючись на нові докази того, що внутрішні туалети часто зустрічалися в будинках знаті X і XI століть, тепер можуть звузити коло передбачуваних місць до конкретного об'єкта — сучасного будинку в прибережній зоні села Бошем у Західному Сассексі. Це важливий історичний прорив, оскільки Бошем, де король Гарольд дав прощальний бенкет перед відплиттям до Нормандії, займає центральне місце в оповіданні гобелена з Байо, бувши одним із трьох місць — разом з Вестмінстером і Гастінгсом, — показаних двічі", – йдеться у публікації.

Гобелен із Байо, довжина якого перевищує довжину олімпійського басейну (близько 68,3 метра), на самому початку містить сцену бенкету в Бошемі. Потім слідує зображення Гарольда, що витягає стрілу зі свого ока. Наступна сцена показує, як Гарольда було вбито нормандським лицарем.

Сцена на гобелені з Байо, де король Гарольд виймає стрілу з ока. Фото з відкритих джерел

"Туалет став вирішальною підказкою для пошуку палацу короля Гарольда. Це було дивно, але ванна кімната в спальні могла бути тільки у представників вищої знаті. Додатковими доказами стали наявність на території маєтку приватної пристані, водяного млина, оленячого парку та церкви, що дозволяє припустити, що воно належало королівській родині. Звичайно, туалет не був зображений на гобелені з Байє, але він мав знаходитися прямо над сходами з бенкетного залу в спальні", – розповів доктор Дункан Райт, старший викладач кафедри середньовічної археології в Університеті Ньюкасла, який керував пошуками резиденції Гарольда в Бошемі.

Знаменитий гобелен з Байо розповідає про завоювання Англії герцогом Нормандії Вільгельмом у 1066 році. Кульмінацією гобелену є перемога Вільгельма при Гастінгсі, після якої він захопив королівську резиденцію короля Гарольда.

Було відомо, що маєток короля Гарольда був у селі Бошем, але точне його розташування досі було невідомо. Проте жителі Бошема часто висловлювали підозри, що палац короля Гарольда колись стояв на місці приватного будинку поруч із церквою.

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Власники будинку, які побажали залишитися анонімними, у 2006 році доручили фірмі West Sussex Archaeology дослідити їхню ділянку. У ході розкопок було виявлено стародавній туалет, а також кілька артефактів часів короля Гарольда. Серед археологічних знахідок – нормандська кераміка, срібна брошка XI століття та мідна прикраса для стремена. На думку археологів, знахідки підтверджують, що тут жили аристократи, які могли собі дозволити прикрашати кінську упряж.

Тепер археологи та історики дійшли висновку, що туалет, приватна пристань, церква та залишки водяного млина чітко вказують на королівську резиденцію. Міст від резиденції, ймовірно, вів до церкви Святої Трійці із сонячним годинником, яка збереглася досі.

"В епоху нормандського завоювання новий панівний клас витіснив англійську аристократію, яка майже не залишила після себе фізичних слідів. Це робить відкриття в Бошемі надзвичайно значущим", — пояснив співавтор дослідження, професор Олівер Крейтон з університету Ексетера.

Нагадаємо, археологи знайшли кільце, яке було втрачено 1700 років тому. Клад коштовностей, що охоплюють період від бронзової доби до середньовіччя, знайшли під час розкопок на північному заході Франції.

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