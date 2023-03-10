Археологи знайшли поховання та скарби могутньої династії Тан

Археологи виявили поховання часів династії Тан у Китаї, а саме в місті Датун. Під час будівельних робіт вдалося знайти 58 могил, що належать середньому та пізньому періоду Танської держави.

Про це пише HeritageDaily.

Археологи виявили невеликі і середні гробниці, схожі на шахти, прямокутних, трапецевидних, або ж неправильних форм, де лежала труна покійного.

У двох гробницях також знайшли кам'яні надгробки, датовані 795 і 810 роками нашої ери. Їх прикрашали різьблення з 20 символами китайського зодіаку.

Завдяки розкопкам дослідники отримали понад 300 артефактів, серед яких - горщики у формі трапеції, бронзові дзеркала, а також кілька глечиків, горщиків і мисок з жовтої та білої глини, частина з яких випалені.

Династія Тан — імператорська династія Китаю, яка правила від 618 до 907 рік нашої ери. Заснував її Лі Юань, який відомий своїми реформами та жорстким контролем за торгівлею. Саме з Танської держави починається "золотий вік" в історії Китаю.

Нагадаємо, у Великій Британії за допомогою металошукача знайшли виріб у формі серця прикрашений червоно-білими квітковими візерунками, що зображують союз короля Генріха VIII та його першої дружини Катерини Арагонської.

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