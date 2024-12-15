Археологи знайшли портрет останнього імператора Візантії Костянтина XI (фото)

У Старому монастирі Таксіархів на півночі півострова Пелопоннес археологи виявили єдине прижиттєве зображення останнього візантійського імператора Костянтина XI Палеолога. Портрет знайдено на другому шарі фрески, створеної в середині XV століття.

Про це повідомили у міністерстві культури Греції.

Міністерка культури Греції Ліна Мендоні зазначила, що робота Ахаянського бюро старожитностей є надзвичайно важливою, адже дозволяє виявляти унікальні археологічні знахідки, пов’язані з історичними постатями.

Автор фрески зобразив останнього візантійського імператора Костянтина XI Палеолога не за стандартними канонами, а на основі особистих спостережень, що видно по реалістичним рисам його обличчя. На зображенні він зображений як зрілий чоловік у імператорському вбранні та короні, інкрустованій самоцвітами, тримаючи скіпетр з хрестом на вершині.

Унікальна фреска з портретом Костянтина XI Палеолога / Фото: Міністерство культури Греції

Унікальна фреска з портретом Костянтина XI Палеолога / Фото: Міністерство культури Греції

Плащ Костянтина XI Палеолога на фресці оздоблений медальйонами, на яких зображено двоголових орлів — символ роду Палеологів. Існує припущення, що художник, який створив це зображення, походив з Містри, де Костянтин ХІ служив губернатором перед тим, як стати імператором.

Унікальна фреска з портретом Костянтина XI Палеолога / Фото: Міністерство культури Греції

Монастир, де була знайдена фреска, раніше перебував під покровительством братів імператора, що підтверджується історичними документами.

Нагадаємо, археологи знайшли стародавнє місто, яке було збудоване близько 4000 років тому. Люди жили в ньому близько тисячі років, але потім залишили його. Причина цього досі невідома, хоча вчені припускають, що руїни могли бути резиденцією місцевої влади.

Читайте також: