Археологи знайшли поселення, якому 11 тисяч років: що вони там виявили (фото)

Теорія про те, що місцеві жителі були кочівниками, не відповідає дійсності.

Дослідники виявили поселення, що вважають одним з найдавніших місць проживання людей у Північній Америці, що змінює розуміння історії ранніх цивілізацій тамтешніх корінних народів.

Про це пише Arkeonews.

Поселення виявили поблизу Осетрового озера Першої Нації в Північній Америці. Вчені вважають, що йому 11 тисяч років, отже воно є одним із найдавніших відомих місць такого роду на континенті,

"Ця знахідка суперечить встановленим хронологічним рамкам розвитку ранніх суспільств у регіоні, ставлячи поселення в один ряд з найбільш історично значущими місцями у світі, такими як Великі піраміди Єгипту та Стоунхендж в Англії", - йдеться у матеріалі.

Дослідники виявили одне з найдавніших поселень Фото: Sturgeon Lake First Nation

Артефакти, що було виявлено на цьому місці, свідчать про довготривале поселення, а не тимчасовий табір, що змінює погляди на ранні корінні громади та їхній спосіб життя.

На місці розкопок вчені оприлюднили кам'яні знаряддя праці, вогнища, а також матеріали, що використовувалися для виготовлення інструментів.

"Шари деревного вугілля свідчать про ранні практики управління вогнем, що узгоджується з давніми усними переказами. Крім того, наявність решток бізонів дає важливе уявлення про стародавні мисливські стратегії та екологічні взаємодії", - йдеться у матеріалі.

Археолог, доктор Гленн Стюарт зазначив, що ці знахідки суперечать застарілим припущенням про те, що ранні корінні народи були суто кочовими, зважаючи на докази управління землею і постійного проживання. Відкриття також ставить під сумнів теорію Берингової протоки і підтверджує усні історії корінних народів, які описують безперервну присутність на цих землях впродовж тисячоліть.

Нагадаємо, у Хорватії знайшли останки "вампіра" XV століття. Вчені виявили рештки його обезголовленого тіла.