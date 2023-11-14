Археологи знайшли скелет із протезом руки, якому майже 600 років: із чого він зроблений (фото)

У Німеччині археологи виявили багатовіковий скелет із металевим протезом руки, який замінив чотири відсутні пальці.

Про це повідомляє CNN.

У заяві Баварського державного управління з охорони пам'яток йдеться, що археологи використовували радіовуглецевий аналіз, щоб оцінити, що ця людина віком від 30 до 50 років померла десь між 1450 і 1620 роками. Тож протезу руки потенційно майже 600 років.

Скелет із протезом руки, якому майже 600 років / Фото: Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege

Пальці на лівій руці чоловіка, зважаючи на все, були ампутовані, а залишки руки були поміщені до порожнистого футляра, зробленого із заліза та інших металів, що свідчить про розвинений стан медицини того часу, кажуть археологи.

"Порожній протез кисті на лівій руці додав чотири пальці", — йдеться у заяві Вальтера Ірлінгера, керівника відділу консервації археологічних пам'яток Баварії. "Вказівний, середній, безіменний та мізинець індивідуально сформовані з листового металу та нерухомі. Репліки пальців лежать паралельно одне одному, трохи вигнуті. Імовірно, протез був прикріплений ременями", — додав він.

Рентген показує кістки, оточені металом / Фото: Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege

Усередині протеза руки була виявлена тканина, схожа на пов'язку, що дозволяє припустити, що вона використовувалася для пом'якшення кукси.

Останки було знайдено у могилі біля церкви у баварському місті Фрайзинг, приблизно за 40 кілометрів на північ від Мюнхена, під час комунальних робіт.

Скелет із протезом руки, якому майже 600 років / Фото: Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege

Фрайзинг був місцем декількох битв у середні віки та під час Тридцятирічної війни 1618–1648 років. Це, напевно, збільшило кількість ампутацій і, як наслідок, призвело до збільшення кількості протезів, йдеться у заяві.

Близько 50 подібних протезів, датованих тим же періодом часу, були виявлені в Центральній Європі, починаючи від нерухомого протеза, подібного до знайденого у Фрайзингу, до хитромудрого рухомого протеза руки, який, як відомо, носив лицар Гетц фон Берліхінген після 1530 року, додали археологи.

А ще древніший, 3000-річний протез дерев'яного пальця ноги був виявлений археологами в Єгипті 1997 року. Пізніше археологи виявили, що цей палець, який носила дочка священика, був створений для того, щоб він дозволяв ходити і мав природний естетичний вигляд.

Нагадаємо, у стародавньої єгиптянки, яка померла понад 3000 років тому, знайшли пухлину із зубами. Також було виявлено каблучку, яка "захищала її від болю".

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