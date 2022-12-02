Археологи знайшли унікальний 2000-річний храм під водою

Стародавнє місто, яке називалося Баї, було гральною зоною для римської еліти.

Затоплений храм, який збудували приблизно 2000 років тому, виявили в затоці Поццуолі на протилежному боці стародавнього "Міста гріхів".

Про це повідомляє Newsweek.

Стародавнє місто, яке називалося Баї, було гральною зоною для римської еліти в період розквіту імперії. Заможні римляни зводили на цьому місці розкішні вілли.

Місто затопило через те, що архітектори обрали невдале місце для його будівництва. Через вулканічну активність у затоці Поццуолі місто поступово йшло під воду.

Археологи вважають цю місцевість дуже цікавою для досліджень. Римляни заснували його 194 року до н.е. на місці давньогрецької колонії. Вони скористалися перевагою природного зміцнення та побудували комерційну гавань.

Наразі археологи планують створити докладну карту місцевості й підводних структур. Для цієї мети використовуються дрони та знімки у високій роздільній здатності.

Нагадаємо, у Ньюфаундленді (провінція Канади) археологи виявили особливий артефакт. Тут знайшли золоту монету віком сотні років. Монету планують виставити на огляд після вивчення.

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