Археологи зробили відкриття, що може змінити уявлення про історію Єгипту

Археологи в Луксорі, на території давнього єгипетського некрополя, зробили сенсаційне відкриття. Під час розкопок виявлено 11 дерев'яних трун, включаючи одну дитячу, а також численні артефакти, які, за словами дослідників, можуть змінити розуміння історії Єгипту.

Про це повідомило видання Daily Mail.

"Велика кількість артефактів, знайдених під час розкопок, може розкрити ключ до життя стародавніх єгиптян 3600 років тому. Експерти кажуть, що ці знахідки дають підказки до стародавніх єгипетських символів, планування, ритуалів і практик у їхніх храмах", - йдеться в повідомленні.

Труни знайдено в скельних гробницях та могильних шахтах, що знаходяться сотні футів під поверхнею. Серед знахідок — бронзові монети з Олександром Македонським, дитячі іграшки, похоронні маски та скарабеї, а також ритуальні амулети. Це відкриття дає унікальні підказки про життя стародавніх єгиптян, їхні символи, ритуали та практики. Окрім того, вперше були виявлені залишки храму цариці Хатшепсут, першої жінки-фараона Єгипту.

Нагадаємо, скелет "сестри Клеопатри" виявився зовсім не тим, ким здався.

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