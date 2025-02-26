Археологічна сенсація: знайдено сліди найдавнішого транспорту

У Національному парку Вайт-Сендс, що в американському штаті Нью-Мексико, дослідники виявили людські сліди поряд із відбитками примітивного транспортного засобу. Науковці підрахували, що цим слідам близько 22 тис. років.

Про це повідомляє New Scientist.

Автори дослідження припускають, що ці сліди залишили люди, які тягнули за собою дерев'яні волокуші, навантажені різними товарами. Волокуша – це один із найдавніших видів транспорту, що нагадує тачку, але без коліс.

Хоча волокуші використовувалися в різних культурах по всьому світу, знайдені сліди у Вайт-Сендс є найдавнішим підтвердженням їхнього застосування.

У висохлому стародавньому озері Вайт-Сендс вже не раз знаходили сліди доісторичних тварин і людей. Людські сліди вперше зафіксували 2017 року. Згодом дослідники помітили характерні борозни від волочіння поряд із людськими слідами, що підтвердило використання примітивного транспорту.

Деякі сліди волочіння мають вигляд однієї суцільної лінії – ймовірно, це залишки волокуші з двома довгими дерев'яними жердинами, з’єднаними у формі трикутника. Інші мають дві паралельні борозни, що може вказувати на конструкцію у формі літери "X", яка забезпечувала кращу стійкість під час транспортування вантажів.

Цікаво, що деякі сліди людини перетинаються або супроводжуються дитячими слідами, що може свідчити про подорож групами.

Відомо, що в інших регіонах світу волокуші тягнули собаки або коні. Проте у випадку Вайт-Сендс немає доказів, що місцеві жителі використовували тварин для транспортування вантажів. Це свідчить, що люди переносили речі самотужки, що робить відкриття ще унікальнішим.

Датування слідів волокуші змушує переглянути усталені уявлення про міграцію людей до Америки. Раніше вважалося, що перші переселенці з'явилися на континенті не раніше 15 тис. років тому – після початку відступу льодовикових щитів.

Втім, це відкриття, як і низка інших нещодавніх знахідок, натякає на те, що люди могли досягти Америки набагато раніше – можливо, ще 33 тис. років тому.

До слова, у Північній Америці археологи знайшли поселення, якому 11 тис. років.