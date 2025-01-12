Археологічна загадка Кавказу: у горах знайдено величезну фортецю бронзового століття

Дослідники припускають, що укріплення могли бути одними з найбільших на Південному Кавказі пізнього бронзового та залізного віку. Проте залишається загадкою, чому в зовнішньому поселенні майже немає археологічних артефактів.

У горах Кавказу археологи виявили масивну фортецю, яка датується бронзовим століттям, і яка поставила дослідників у глухий кут. Залишається невідомим, яке призначення мала ця величезна споруда, розташована на шляху між Європою та Азією.

Про це пише Iflscience.

Фортеця, відома як Дманісіс-гора, значно перевершує за розмірами всі сусідні укріплення, однак містить мало свідчень про її мешканців. Як пише видання, це укріплене поселення є одним із багатьох, що з’явилися на Південному Кавказі між другим і першим тисячоліттями до нашої ери.

Під час розкопок 2018 року в Грузії археологи виявили перші сліди укріплень. Повернувшись на це місце пізніше, вони знайшли другий сектор стін, який значно збільшив передбачувані розміри поселення. Завдяки використанню дронів дослідники створили понад 11 тисяч знімків, які допомогли зібрати детальну карту фортеці.

Фото зовнішньої фортифікаційної стіни з лініями електропередач для масштабу.

За словами доктора Натаніеля Ерб-Сатулло, результати досліджень показали, що розмір фортеці виявився більш ніж у 40 разів більшим, ніж очікувалося. Вона включала велике зовнішнє поселення, захищене фортифікаційною стіною протяжністю 1 км. Внутрішні та зовнішні стіни були побудовані одночасно, функціонуючи як єдина система оборони. Їх споруджували з грубих валунів, зібраних у товсті, до 2 метрів, стіни без використання розчину.

Дослідники припускають, що укріплення могли бути одними з найбільших на Південному Кавказі пізнього бронзового та залізного віку. Проте залишається загадкою, чому в зовнішньому поселенні майже немає археологічних артефактів. Це може свідчити або про незначне заселення, або про швидке покинення поселення після його створення.

Одна з гіпотез полягає в тому, що фортецю використовували сезонно, наприклад, як перевалочний пункт для скотарів. Це пояснює стратегічне розташування та зусилля, витрачені на будівництво, незважаючи на відсутність постійного великого населення.

На сьогодні точна причина будівництва цієї колосальної фортеці залишається загадкою, яка потребує подальшого вивчення.

Нагадаємо, на північ від Кір’ят-Гат археологи з управління старожитностей Ізраїлю розкопали монастир віком 1500 років.