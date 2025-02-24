Археологічна знахідка століття: в Єгипті знайдено справжню гробницю Тутмоса II

Це перша гробниця фараона, знайдена за останні 100 років

Шотландський дослідник повідомив, що після виявлення першої гробниці він знайшов другу, в якій імовірно, знаходиться справжня мумія легендарного єгипетського фараона Тутмоса II.

Про це повідомляє Daily Mail.

Після десяти років досліджень єгиптолог і викладач Кембриджського університету Пірс Літерленд виявив місце останнього заспокоєння єгипетського правителя, який помер близько 3500 років тому. Тутмос II був предком Тутанхамона, гробниця якого була виявлена іншим британцем, Говардом Картером, 1922 року. Знахідка Літерленда стала першою гробницею, знайденою за останні 100 років.

Минулого тижня стало відомо, що перша гробниця була знайдена під водоспадом у Фіванських горах у Луксорі, але вона виявилася порожньою, якщо не брати до уваги сміття. Через кілька днів Літерленд і його команда єгипетських археологів оголосили, що знайшли другу гробницю.

Тепер вони сподіваються знайти там муміфіковане тіло фараона та цінні артефакти, поховані разом із ним.

Друга гробниця була захована під 23 метрами вапнякових уламків, попелу та бруду.

"Найкращим кандидатом на те, що приховано під цією неймовірно дорогою з точки зору зусиль купою, є друга гробниця Тутмоса ІІ", — розповів Літерленд.

Проводячи дослідження поблизу першої гробниці, Літерленд виявив докази того, що тіло фараона могло бути перенесено його дружиною Хатшепсут в іншу гробницю. Ймовірно, таке рішення було прийнято після руйнівної повені 1479 р. до н. е., або щоб захистити гробницю від грабіжників. При цьому історики вважають, що Хатшепсут вбила свого чоловіка, щоб зайняти його трон і стала одним із найвеличніших фараонів Єгипту.

Наразі археологи шукають безпечний спосіб проникнути у гробницю. Вони вже виявили посуд та інструменти, якими, ймовірно, користувалися робітники, які будували цю гробницю.

План полягає в тому, щоб повільно вручну вийняти з кладки каміння, що закриває вхід до гробниці.

"Ми намагалися прорити туди тунель, намагалися зрізати краї, але там каміння, що нависають, так що це занадто небезпечно. Ми зможемо все це демонтувати приблизно через місяць", — поділився планами Літерленд.

Усі царі 18-ї династії, до якої належав Тутмос II, були поховані під водоспадами. Літерленд, який захопився Стародавнім Єгиптом ще в дитинстві, розповів, що все життя мріяв знайти гробницю фараона, але ніколи не вірив, що це станеться з ним насправді.

Нагадаємо, аромати відігравали важливу роль у процесі муміфікації для давніх єгиптян. Давньоєгипетські мумії, що тисячі років тому ретельно готувалися до подорожі в потойбічний світ за допомогою ароматичних олій і воску, навіть сьогодні мають характерний запах. Вчені провели дослідження, щоб з'ясувати, як пахнуть муміфіковані тіла і отримали несподівані результати.

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