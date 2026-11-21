Некрополь у провінції Менуфія використовували в різні історичні періоди / © Associated Press

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У Єгипті археологи розкопали кам’яні та глиняні труни, людські поховання, золоті язики, фігурки та інші похоронні предмети.

Про це пише Heritage Daily.

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Кладовище розташоване на археологічній ділянці Тель-Атріб-Абу-Белло, на території стародавнього міста Теранотіс. Більшість поховань датуються III–II століттями до нашої ери, тобто раннім періодом правління династії Птолемеїв. Частина могил належить до пізнього періоду історії Стародавнього Єгипту. Загалом на території некрополя представлені поховання кількох історичних епох.

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Під час розкопок археологи виявили на поверхні ділянки шар із сотнями кам’яних трун. Частина з них була без кришок, інші зазнали значних пошкоджень унаслідок давніх пограбувань, руйнувань і видобування каменю в цій місцевості.

Міністр туризму та старожитностей Єгипту Шериф Фатхі заявив, що знахідка є частиною розкопок, які Вища рада старожитностей проводить на археологічних пам’ятках по всій країні.

Він зазначив, що такі відкриття допомагають дослідникам пролити нове світло на єгипетську цивілізацію та простежити розвиток похоронних практик у різні історичні періоди. Фаті наголосив на значній різноманітності похоронних практик, типів трун та археологічних предметів, виявлених на цьому місці.

Попередній аналіз похоронного інвентарю вказує на те, що цвинтар, ймовірно, використовувався для представників середніх верств суспільства. Очікується, що подальші розкопки та дослідження розкриють більше про громаду, яка користувалася цвинтарем, та її похоронні традиції.

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Нагадаємо, археологи виявили в давньоєгипетській гробниці поховання десяти муміфікованих крокодилів, яких, імовірно, принесли в жертву богу Собеку — покровителю води та родючості. Унікальність знахідки полягає не лише у кількості тварин, а й у тому, що серед них виявили представників виду крокодилів, який сьогодні вже не зустрічається в Єгипті.

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