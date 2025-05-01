Археологічна сенсація в Греції: скелет у гробниці Македонського належить іншому

Олександр Македонський. / © Getty Images

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Нові наукові дослідження ставлять під сумнів давню версію про те, що у знаменитій гробниці біля Верґіни в Греції похований Філіп II — батько Олександра Македонського. За даними, оприлюдненими у журналі AIP Advances, останки, знайдені в Гробниці I, не належать царю Філіпу II, а, ймовірно, іншому невідомому правителю, що жив у IV столітті до н.е.

Про це заявив доктор Янніс Маніатіс із Грецького національного центру наукових досліджень у коментарі для MailOnline.

“Ми абсолютно впевнені, що це не Філіп II”, – наголосив дослідник.

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Команда науковців застосувала радіовуглецевий аналіз, вивчення кісткових тканин та генетичні методи, щоби встановити вік скелета на момент смерті. Чоловіку було приблизно 25–35 років, тоді як відомо, що Філіпу II було близько 45, коли він загинув у 336 році до н.е. Більше того, датування показало: поховання відбулося орієнтовно між 388 і 356 роками до н.е., тобто до смерті Філіпа II.

Сумніви викликає і решта останків. Кістки жінки, знайденої поруч, також не збігаються за віком із очікуваними параметрами. А рештки дітей, яких вважали членами царської родини, насправді належать щонайменше шістьом немовлятам, похованим уже в римський період — через понад 200 років після смерті дорослих. Як припускають дослідники, ці поховання могли здійснити римські родини через отвір у гробниці, залишений грабіжниками ще в III столітті до н.е.

Зуби з гробниці I: лівий належить “міцному дорослому чоловікові середнього віку”, а правий — молодій дорослій жінці. / © Daily Mail

Раніше, у 2023 році, інша група на чолі з професором Антоніосом Барціокасом з університету Демокрита стверджувала, що останки з Гробниці I — саме Філіпа II, а жінка та дитина поруч відповідають історичним свідченням про його родину. Однак нові докази ставлять під сумнів це твердження.

Таким чином, особистість похованих у Гробниці I досі залишається нерозгаданою. А головне — справжнє місце поховання Філіпа II, як і самого Олександра Македонського, залишається таємницею.

Попри нові дані, що суперечать попереднім висновкам, автори дослідження не відкидають історичного значення Гробниці I. Навпаки, докази свідчать, що в ній похована особа з тісними родинними зв’язками з династією Аргеадів, хоча і не сам Філіп II.

Хімічний аналіз зубної емалі вказує на те, що чоловік, ймовірно, виріс за межами центральної Македонії. Зокрема, дослідники схиляються до думки, що він провів дитинство у гірських районах Верхньої Македонії чи навіть у Пелопоннесі — регіонах, що могли бути місцями виховання знатних членів царської родини.

Такі результати ще більше ускладнюють давню археологічну загадку — де насправді поховано Філіпа II. Ба більше, вони ставлять під сумнів ідентифікацію гробниць, зроблену після сенсаційного відкриття у Верґіні у 1977 році.

Тепер науковці закликають до подальших досліджень із застосуванням найсучасніших методик — зокрема ДНК-аналізу, який потенційно міг би підтвердити або остаточно спростувати спорідненість похованих осіб із родиною Олександра Великого.