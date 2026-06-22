Археологічний шок у Мексиці: знайдено руїни, що ламають уявлення про культуру мая (фото)

Руїни, знайдені в Мексиці / © Мексиканський Національний інститут антропології та історії

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Мексиканські археологи виявили стародавні руїни з характеристиками, яких раніше не бачили в цьому регіоні. Унікальна знахідка, що датується періодом до 600 року н. е., вже отримала статус безпрецедентної.

Про це пише sciencealert.

Мексиканські археологи натрапили на стародавні руїни зі слідами культури мая та «ніколи раніше не баченими» особливостями у східному штаті Веракрус. Президентка Клаудія Шейнбаум на пресконференції 19 червня назвала це відкриття «дуже важливим» і повідомила, що уряд спрямує ресурси на дослідження та реставрацію цієї пам’ятки.

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На місці розкопок виявили круглу кам’яну платформу, яка не має аналогів серед раніше знайдених у цій частині Мексики.

Крім того, дослідники знайшли моноліт із зображенням постаті, що, ймовірно, має риси мая, повідомив Національний інститут антропології та історії.

«Це унікальна, безпрецедентна знахідка», — зазначив археолог інституту Ліно Еспіноса Гарсія, який є одним із координаторів пам’ятки Кампо В’єхо поблизу міста Коатепек.

Руїни, які датують ранньокласичним періодом (200 — 600 роки н. е.), включають платформу з плитняка й вапняку, прикрашену майже квадратними лініями та фігурами, а також круглими каменями.

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Руїни, знайдені в Мексиці / © Мексиканський Національний інститут антропології та історії

За даними інституту, подібні архітектурні елементи раніше не траплялися в цьому регіоні Мексики.

«Це дуже специфічна структура. Наразі ми не маємо жодних записів про зв’язок із будь-якими іншими (давніми) пам’ятками», — сказав археолог Альберто Васкес, який також працює над дослідженням цієї пам’ятки.

Моноліт заввишки 1,88 м, шириною 1,47 м у найширшій частині та 68 см у найвужчій, за словами фахівців, зображує сцену із символічним персонажем.

«Там зображено двох персонажів, які просять щось; у них є чаша, і вони щось отримують. Ми вважаємо, що це рідина. Очевидно, в тому контексті це божественна рідина — ми припускаємо, що це вода», — пояснив Еспіноса Гарсія.

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Археолог припускає, що ця сцена може відображати період масштабної посухи в регіоні. Це могло б пояснити, чому двох представників еліти, один із яких має риси мая, зобразили в момент отримання цієї рідини від божественної сутності.

Моноліт, знайдений у Мексиці / © Мексиканський Національний інститут антропології та історії

Моноліт, знайдений у Мексиці / © Мексиканський Національний інститут антропології та історії

До слова, кришталева печера в мексиканських горах Сьєрра-де-Найка, відкрита 2000 року, вражає гігантськими кристалами висотою до 11,4 м, проте є смертельно небезпечною для людини. Через температуру 58°C та вологість до 99% перебування всередині без спеціального захисту понад 10 хв. призводить до накопичення рідини в легенях і загибелі. Крім спеки, небезпеку становлять вкрай крихкі та слизькі кристали, які легко пошкодити або зламати.

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