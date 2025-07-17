Археологи б’ють на сполох: біля храму віком понад 7 тисяч років ведуть будівництво

Руїни храму / © arkeonews.net

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Фахівці з охорони спадщини та археологи занепокоєні будівництвом біля храмового комплексу Санта-Верна на острові Гоцо. Споруда є однією з найдавніших археологічних пам’яток країни Мальти — її вік оцінюється у понад 7 тисяч років.

Про це повідомило видання Arkeonews.

Храм розташований у селі Шагра. Перші археологічні розкопки там розпочалися ще у 1908 році. У 1911-му виявили залишки храму трилисникової форми та два людські скелети, що вказує на ймовірне ритуальне призначення цієї місцевості. Подальші дослідження, зокрема в 1961, 1987 і 2015 роках, принесли нові знахідки: кераміка, фігурки равликів, бруківка з вапняку та рештки тварин. Деякі артефакти датуються періодом 5000–4100 років до нашої ери.

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Попри виняткову наукову цінність, у безпосередній близькості до храму триває будівництво. Екологічна організація Flimkien Għall-Ambjent Aħjar (FAA) звинуватила Управління з охорони культурної спадщини Мальти (SCH) у нехтуванні історичним значенням території. У SCH заявляють, що ділянки під забудову не мають археологічних залишків. Однак місцеві мешканці натрапили на людські рештки, що ставить під сумнів офіційні висновки.

FAA вимагає негайного припинення робіт та запровадження мораторію на будь-яку діяльність у цій зоні. У заяві йдеться про загрозу руйнування цінних шарів землі через використання важкої техніки, відсутність наукового нагляду та неповагу до поховань. Це, за словами активістів, становить акт культурного вандалізму.

Хоча Санта-Верна менш відома, ніж інші мегалітичні храми Мальти — Джгантія чи Хагар Кім, науковці вважають, що вона заслуговує на включення до попереднього списку Світової спадщини ЮНЕСКО. Вони також наполягають на перегляді підходів до забудови поблизу об’єктів археологічного значення.

Нагадаємо, під час розкопок у Трої археологи виявили каміння для пращ, стріли та згорілі будівлі. Нові знахідки можуть підтвердити реальність війни, описаної Гомером.

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