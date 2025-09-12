Археологи оживили історію: який вигляд мали люди невідомої цивілізації 2,5 тисячі років тому

Реконструкція облич людей Кіладі / Джерело: Face Lab Ліверпульського університету імені Джона Мура

Нові цифрові реконструкції дозволили побачити обличчя двох чоловіків, які жили близько 2500 років тому на території сучасної Південної Індії. Ці детальні моделі, створені на основі черепів, знайдених у поховальних урнах, допомагають розкрити таємниці загадкової цивілізації, що існувала в цьому регіоні.

Про це повідомляє Live Science.

Загадкова цивілізація Кіладі

Реалістичні моделі обличчя були створені на основі двох черепів, виявлених на похованні, відомому як Кондагай, розташованому в південноіндійському штаті Тамілнад. Кондагай вважається місцем поховання мешканців сусіднього археологічного об’єкта Кіладі.

Дослідники припускають, що Кіладі було домом для високорозвиненої міської цивілізації, яка датується приблизно 580 роком до н. е. Ця культура мала цегляні будинки з черепичними дахами, торгувала з далекими регіонами, писала стародавньою формою тамільського письма та використовувала відносно передові технології, як-от складні системи управління водними ресурсами.

Перші сліди Кіладі були ідентифіковані Археологічною службою Індії 2013 року. Наразі розкопано лише невелику частину давнього поселення та пов’язаного з ним поховання.

«Оживлені» черепи

Два черепи були виявлені 2021 року всередині поховальних урн. Загалом на місці розкопок було знайдено десятки таких урн. Мешканці Кіладі ховали своїх померлих у цих урнах разом з похоронним інвентарем, включно з прикрасами, керамікою та харчовими підношеннями. Анатомічний аналіз показав, що чоловікам було від 50 до 60 років на момент смерті. Причини їхньої смерті досі невідомі.

Для відтворення зовнішності цих людей дослідники використали комп’ютерну томографію черепів, щоб створити їхні віртуальні 3D-моделі. Потім ці моделі були відправлені до Face Lab у Великій Британії, спеціалізованого дослідницького підрозділу з реконструкції облич.

«Ці [реконструйовані — ред.] моделі можуть допомогти нам зрозуміти людей з минулого і дозволити нам порівняти себе з нашими предками», — розповіла Керолайн Вілкінсон, директорка Face Lab при Ліверпульському університеті імені Джона Мурса.

Члени Face Lab створили цифрові моделі елементів обличчя навколо кісток черепа, зокрема м’язи, жир і шкіру, використовуючи для довідки бази даних сучасних південноазійських популяцій. У виборі кольору очей, шкіри та волосся, а також відображенні ознак старіння була застосована деяка творча інтерпретація. Зокрема, використовувалися середні показники кольору очей, шкіри та волосся середнього жителя Південної Індії.

Зараз тривають ДНК-дослідження черепів. Однією з цілей дослідників є відстеження походження цих стародавніх індивідів. Попередні генетичні дані свідчать про те, що ці стародавні чоловіки мають тісний зв’язок із сучасними південноазійськими популяціями, що означає, що вони можуть бути частково предками деяких людей, які проживають у Південній Індії сьогодні. Однак для підтвердження генетичного зв’язку потрібні більш специфічні регіональні дані ДНК з Тамілнаду або ширшої території Південної Індії.

