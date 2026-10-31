- Дата публікації
-
- Категорія
- Наука та IT
- Кількість переглядів
- 16
- Час на прочитання
- 1 хв
Археологи розкопали могилу знатної жінки — такого вони ще не бачили
Археологи оголосили про унікальну знахідку — могилу знатної кельтської жінки віком понад 2000 років, яка містила рідкісні артефакти та ритуальні пожертви.
У Німеччині археологи розкопали 2000-річну могилу кельтської жінки, похованої з вишуканими прикрасами та останками тварини.
Про це пише видання Heritage Daily.
Дослідники описують могилу жінки як виняткове індивідуальне відкриття в межах набагато більшого археологічного ландшафту, що містить докази поселень, що охоплюють кельтський та римський періоди.
Серед найцікавіших знахідок у могилі були останки ягняти або молодого козла. Схоже, тварину навмисно поклали поруч із померлим як пожертву, що потенційно дає нові підказки щодо кельтських вірувань щодо смерті та потойбічного життя.
Крім цього, у могилі були масивні бронзові браслети на щиколотки, а також браслет, виготовлений із сапропеліту, незвичайного матеріалу, що утворився із затверділого скам’янілого осаду, багатого на органічні речовини. Ювелірні вироби свідчать про те, що значну увагу приділяли зовнішньому вигляду жінки та її похоронним процедурам.
Нагадаємо, археолог з Оксфорду виявив в Уельсі залишки римського військового форту, який може бути пов’язаний із середньовічною валлійською легендою про імператора Магна Максима.