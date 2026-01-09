- Дата публікації
Археологи розкопали поховання елітних воїнів віком 1100 років: що їх об’єднувало
Усіх трьох чоловіків було поховано в 920-х або 930-х роках.
В Угорщині археологи виявили поховання елітних воїнів-чоловіків віком 1100 років. Аналіз їхньої ДНК показав, що вони були родичами.
Про результати дослідження повідомляє Live Science.
У похованнях воїнів було виивлено зброю, а також десятки монет. Один із воїнів був підлітком, інший — його батьком або братом. Усі троє воїнів, як з’ясували вчені, були родичами по батьківській лінії.
Один із воїнів помер у віці 17-18 років і носив пояс, частково прикрашений позолоченим сріблом. В іншому поховали воїна віком 15-16 років, з ним разом поховали сагайдак із сімома стрілами і лук.
Третій воїн помер у віці 30-35 років. Разом із ним поховали шаблю, спорядження для стрільби з лука, кінську упряж, срібний браслет і пояс, прикрашений монетами. Аналіз ДНК показав, що ця людина, ймовірно, була батьком або братом наймолодшого воїна.
