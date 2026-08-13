Археологи розкопали рідкісну 2300-річну гробницю зі збереженим скелетом і ножем

На місці розкопок / © Associated Press

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Археологи виявили нову групу гробниць у стародавній столиці колишньої Хетської імперії на території сучасної Туреччини. Їхній вік становить близько 2300 років. В одній із гробниць добре зберігся скелет небіжчика — біля його правого плеча дослідники виявили ніж.

Про це повідомляє Arkeonews.

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Гробниці виявили у Хаттусі — це місто раніше було політичним і культурним серцем хетів, однієї з найдавніших цивілізацій Анатолії. Стародавнє місто досі оточене фортифікаційними мурами завдовжки орієнтовно 7 кілометрів, а сама територія належить до об’єктів Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

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Цвинтар із трьома гробницями виявили саме на північно-західному схилі міста під час розчищення території навколо стародавньої складської споруди.

Особливу увагу археологів привернула одна з гробниць, у якої добре збереглася кам’яна архітектура. Скелет усередині виявився повністю неушкодженим, що вважається рідкістю для поховань такого типу.

Біля правого плеча небіжчика дослідники знайшли ніж, призначення якого поки що не встановили. Науковці намагаються з’ясувати, чи це був ритуальний заупокійний дар, чи особиста річ померлого, яку поклали поруч.

Гробниця оточена кам’яним кільцем, діаметром близько семи метрів. Крім того, у ній є внутрішня кам’яна межа, розміри якої розраховані на одного дорослого небіжчика. Фахівці вважають, що ця конструкція може сприяти у дослідженнях про поховальні ритуали, які існували в той період.

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