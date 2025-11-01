Археологи розкопали римський військовий табір на висоті 2000 метрів

Розкопки проводили з використанням сучасних технологій / © Associated Press

Археологи виявили римський військовий табір, розташований на висоті понад 2 000 метрів над рівнем моря у швейцарських Альпах.

Про знахідку пише indiandefencereview.com.

Серед виявлених артефактів — свинцеві кулі для пращі, деякі з яких мають відбитки емблеми 3-го римського легіону. Це свідчить про участь конкретного військового підрозділу в кампанії на цій території. Також цвяхи для взуття, які, ймовірно, використовували солдати під час переходів через гірську місцевість.

«Ці знахідки допомагають відтворити повсякденне життя римських військових, які мали забезпечити контроль над складними ландшафтами», — кажуть дослідники.

На думку вчених, такі табори відігравали важливу роль у зміцненні римського контролю над завойованими територіями. Вони слугували не лише місцем відпочинку та поповнення запасів, а й стратегічними пунктами, які давали можливість контролювати торговельні шляхи та захищати від можливих вторгнень.

Нагадаємо, під час розкопок поблизу міста Ліон археологи виявили мавзолей віком близько 2000 років. Наразі це єдиний збережений приклад такого типу мавзолеїв серед 18 тумулусних мавзолеїв, виявлених у Франції. Археологи вважають, що ця споруда була змодельована саме за зразком гробниці, яку Август побудував у Римі, що робить знахідку особливо цінною для вивчення архітектурних та соціальних впливів імперії.