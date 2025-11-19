Археологи розкопали ритуальну фігурку жінки та птаха, створену 12 тисяч років тому (фото)

Археологи / © iStock

Реклама

В Ізраїлі під час розкопок знайшли глиняну фігурку віком близько 12 тисяч років із зображеннями жінки та гусака. Дослідники припускають, що артефакт відображає давні вірування у надприродних істот, схожих на тварин. Фігурка належить до епохи переходу людей до осілого життя.

Дослідження опубліковане в журналі Proceedings of the National Academy of Sciences.

Скульптурне зображення було виявлено на території стоянки, що належала Натуфійській культурі, яка існувала приблизно з 12500 по 9500 роки до нашої ери. Представники цієї давньої спільноти проживали на землях, що охоплюють сучасні Ізраїль, Йорданію, Ліван, Палестину та Сирію. Натуфійці відомі тим, що вели осілий спосіб життя та, можливо, почали культивувати рослини ще до настання Неолітичної революції — епохи переходу від збирання та полювання до землеробства і тваринництва.

Реклама

Знахідка була зроблена всередині круглого приміщення, яке слугувало місцем поховання. Фігурка лежала поряд із могилою дитини та колекцією людських зубів.

© Pnas

© Pnas

Хоча спочатку фігурка була виготовлена з єдиного шматка обпаленої та пофарбованої червоним пігментом глини, на момент виявлення вона розкололася на три фрагменти. Зображення являє собою жінку, що сидить навпочіпки, з примітивно позначеними статевими ознаками: лобок позначено трикутником, а груди — двома симетричними овалами. Цей артефакт є одним із найдавніших відомих зображень жіночої постаті серед культур, які передували Неолітичній революції.

© Pnas

Позаду жіночої фігури розташована постать птаха, що ніби обіймає її своїми крилами. Найімовірніше, це зображення гусака, оскільки кістки цих птахів часто знаходять як на цій, так і на інших натуфійських стоянках.

© Pnas

Гіпотези та Тлумачення

Побутова версія: Одна з початкових гіпотез припускала, що птах міг бути зображений як здобута дичина, яку жінка несе до поселення.

Реклама

Міфологічна версія: Однак, враховуючи нахилену вперед позу жінки, а також те, що птах виглядає живим, дослідники схиляються до міфологічного або ритуального тлумачення. Цілком можливо, що зображення відображає зростання ролі жінки у ритуальних та сакральних практиках тогочасного суспільства.

Цікавим додатковим висновком стало порівняння часткового відбитка, знайденого на фігурці, з відбитками сучасних людей. Науковці припустили, що цю скульптуру, найімовірніше, виліпила жінка.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що на північ від Кір’ят-Гат археологи з управління старожитностей Ізраїлю розкопали монастир віком 1500 років.