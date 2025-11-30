Археологи розкопали скелет лицаря з рідкісним генетичним захворюванням

Археологи / © Associated Press

Археологи виявили скелет чоловіка середнього віку з двома ножовими пораненнями голови і роздробленим коліном, що вказує на те, що він загинув у бою.

Про це повідомляє Live Science.

Скелет виявили в замку Соріта-де-лос-Канес у центральній Іспанії. Від XIII до XV століття замок належав ордену Калатраві — групи лицарів і ченців, які взяли на себе військову службу.

Більш детальне вивчення показало, що у чоловіка була напрочуд довга і вузька голова. На думку вчених, вона вказувала на рідкісне генетичне захворювання, яке зазвичай призводить до смерті в дитинстві.

Чоловіка було поховано в дерев’яній труні, яка до моменту розкопок значною мірою зруйнувалася, і багато його кісток також розклалися. Аналіз скелета показав, що на момент смерті чоловікові було 45 років, м’язові маркери на його кістках свідчили про те, що він був активною людиною. Але дослідники помітили, що три його черепні шви — з’єднання між кістками черепа — передчасно закрилися, що призвело до деформації його голови.

Оскільки у середньовічного лицаря був уражений тільки череп, а інша частина скелета не постраждала, дослідники вважають, що у нього міг бути синдром Крузона. І знайти щось подібне під час розкопок вдається нечасто.

