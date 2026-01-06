Археологи розкопали загадковий цвинтар VI століття: які знахідки їх шокували найбільше

Археологія / © Associated Press

В Уельсі, неподалік від злітної смуги аеропорту Кардіффа, археологи зробили сенсаційне відкриття, яке може змінити уявлення про життя в ранньому середньовіччі. На території замку Фонмон дослідники виявили стародавній могильник, де в VI-VII століттях ховали переважно жінок. Знахідки вказують на те, що це могла бути унікальна релігійна спільнота.

Про це пише BBC.

Протягом чотирьох років розкопок команда виявила 58 скелетів. Найбільше вчених здивувало те, що майже всі рештки належать жінкам. Могили згруповані навколо залишків невеликої будівлі в центрі цвинтаря.

Цвинтар / © BBC

Доктор Енді Сімен з Кардіффського університету припускає, що ця споруда була своєрідним «магнітом» для померлих.

«Можливо, йдеться про невелике святилище або каплицю. Я справді вважаю, що ми маємо справу з місцем, яке могло бути ранньою релігійною спільнотою», — зазначив науковець.

Місце вважалося настільки престижним, що тіла ховали буквально одне на одному. В деяких могилах знайдено по кілька осіб — попередників просто відсували вбік, аби покласти нового небіжчика.

Кістки та зуби похованих жінок свідчать про те, що їхнє життя було фізично виснажливим. Проте в останню путь їх проводжали як справжню еліту. Серед знахідок археологи виділяють:

Вишукані скляні намистини, які, ймовірно, були частиною дорогого оздоблення.

Кістяні шпильки та майстерно вирізьблені гребені з оленячого рогу.

Унікальну мідну брошку із зеленою емаллю, яка, ймовірно, була позолоченою.

Археологічні знахідки / © BBC

«Це дуже особлива знахідка для цього місця. Це була дуже декоративна брошка», — розповіла консерваторка Нікола Еммерсон.

Крім того, знайдено сліди «живої» спільноти: жорна для борошна, кераміку та залишки скляного посуду, що свідчить про те, що жінки жили відокремленою громадою безпосередньо біля цвинтаря.

Проте не всіх жінок вшановували з такими почестями. На контрасті з елітними похованнями біля каплиці, археологи виявили рештки двох жінок, яких просто скинули в рів. Одну з них знайшли зі зв’язаними руками та ногами. Що саме зробили ці жінки, аби заслужити таке ставлення та бути виключеними зі спільноти навіть після смерті, залишається для вчених загадкою.

Наразі розкопки тривають. Дослідники сподіваються, що подальший аналіз допоможе зрозуміти, чи було це місце осередком раннього християнства у часи, коли історія Британії ще не записувалася в літописах.

