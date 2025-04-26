Археологи розкопали затонулий корабель XV століття в центрі Барселони

Знайдений корабель. Фото: Emiliano Hinojo/Arqueòlegs.cat

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Під час розкопок на місці колишнього рибного ринку в Барселоні вчені виявили уламки великого судна, яке затонуло близько 550 років тому — ще тоді, коли частина міста була під водою. Знахідка може розкрити таємниці середньовічного суднобудування.

Про це повідомило видання The Guardian.

Фрагмент корми довжиною 10 метрів знайшли на глибині п’яти метрів. Дерев’яний каркас судна, прикрашений понад 30 вигнутими деталями, зберігся завдяки піску та волозі. За словами археологів, конструкція з дерев’яними та залізними цвяхами типова для кораблів середини XV століття.

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«Щоб залишатися в гарному стані, деревина потребує постійного зволоження. Коли ми перенесемо човен, його доведеться розбирати по частинах, аби продовжити дослідження», — заявив дослідник Санті Паласіос

Човен, названий «Сиутадела I» на честь місцевого парку, потребує особливої обробки: через крихкість деревини його доведеться транспортувати частинами. Реставратори планують використовувати водорозчинний віск для зміцнення конструкції.

Це вже друга подібна знахідка в Барселоні: у 2008 році поблизу залізничної станції виявили «Барселонету I» — корабель того ж періоду. Обидві знахідки дають унікальне уявлення про технології середньовічного суднобудування.

Нагадаємо, найпотужніший телескоп показав гігантську сонячну пляму розміром зі Швейцарію.