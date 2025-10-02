Археологи розкрили таємницю загадкового артефакту Стародавнього Єгипту

Археологи / © Associated Press

У поселенні Ахетатон, де 3,3 тисячі років тому жили робітники, які зводили царські гробниці, археологи виявили незвичайний артефакт — крихітну кістку молодого бика довжиною всього 6,3 сантиметра з просвердленим наскрізним отвором.

Дослідження, опубліковане в International Journal of Osteoarchaeology (IJO), показало, що предмет не був випадковим уламком, іграшкою або амулетом, а був свистком, здатним видавати пронизливий звук.

Учені створили реконструкцію артефакту зі свіжої кістки і довели його працездатність: під час видиху він видавав гучний свист, який навряд чи міг використовуватися для полювання — надто різкий і не схожий на пташині крики. Не виключено, що він міг служити засобом подання сигналів. Наприклад, для охорони робочих поселень або управління собаками, які супроводжували охоронців. Це збігається з археологічними даними про суворий контроль у районі царських некрополів, куди доступ був обмежений.

Особлива значимість знахідки, що це перший подібний предмет, виявлений у династичному Єгипті. Також з’ясувалося, що навіть найпростіші речі, подібні до необробленої кістки з одним отвором, могли відігравати ключову роль у системі контролю та безпеки.

Автори дослідження наголошують: такі знахідки нагадують, що єгипетське минуле не вичерпується золотими масками. Навіть звичайні на вигляд кістки здатні відкрити нові аспекти повсякденного життя та соціальної організації.

