Наука та IT
180
1 хв

Археологи відкопали двометрову статую богині без голови в унікальному вбранні

Скульптура датується епохою імператора Августа і вирізняється деталізованим зображенням егіди з головою Медузи Горгони та традиційним грецьким вбранням.

Анастасія Павленко
Археологічна карта Туреччини поповнилася ще однією сенсаційною знахідкою / © Associated Press

В античному місті Лаодикея археологи натрапили на величну двометрову статую Афіни.

Статуя вражає ювелірною деталізацією. Афіна одягнена в тонкий безрукавний пеплос та плащ, що обгортає її шию. Для вчених це справжня загадка, адже такий елемент вбрання в іконографії Афіни зустрічається вкрай рідко.

На грудях богині — егіда. Це захисний нагрудник, у центрі якого майстерно висічена голова Медузи Горгони в оточенні змій.

Судячи з того, що спина статуї оброблена грубо, вона призначалася для ніші або простору між колонами, де глядачі могли бачити її лише з фронтального боку. Наразі дослідники продовжують пошуки втраченої голови статуї та інших фрагментів.

Нагадаємо, під час звичайного купання в озері Кенігсзеє 16-річний німецький підліток несподівано виявив на двометровій глибині півкілограмовий злиток чистого золота.

