Археологи відкопали двометрову статую богині без голови в унікальному вбранні
Скульптура датується епохою імператора Августа і вирізняється деталізованим зображенням егіди з головою Медузи Горгони та традиційним грецьким вбранням.
В античному місті Лаодикея археологи натрапили на величну двометрову статую Афіни.
Статуя вражає ювелірною деталізацією. Афіна одягнена в тонкий безрукавний пеплос та плащ, що обгортає її шию. Для вчених це справжня загадка, адже такий елемент вбрання в іконографії Афіни зустрічається вкрай рідко.
На грудях богині — егіда. Це захисний нагрудник, у центрі якого майстерно висічена голова Медузи Горгони в оточенні змій.
Судячи з того, що спина статуї оброблена грубо, вона призначалася для ніші або простору між колонами, де глядачі могли бачити її лише з фронтального боку. Наразі дослідники продовжують пошуки втраченої голови статуї та інших фрагментів.
