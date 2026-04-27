Археологи відкопали двометрову статую богині без голови в унікальному вбранні

Археологічна карта Туреччини поповнилася ще однією сенсаційною знахідкою

В античному місті Лаодикея археологи натрапили на величну двометрову статую Афіни.

Статуя вражає ювелірною деталізацією. Афіна одягнена в тонкий безрукавний пеплос та плащ, що обгортає її шию. Для вчених це справжня загадка, адже такий елемент вбрання в іконографії Афіни зустрічається вкрай рідко.

На грудях богині — егіда. Це захисний нагрудник, у центрі якого майстерно висічена голова Медузи Горгони в оточенні змій.

Судячи з того, що спина статуї оброблена грубо, вона призначалася для ніші або простору між колонами, де глядачі могли бачити її лише з фронтального боку. Наразі дослідники продовжують пошуки втраченої голови статуї та інших фрагментів.

Нагадаємо, під час звичайного купання в озері Кенігсзеє 16-річний німецький підліток несподівано виявив на двометровій глибині півкілограмовий злиток чистого золота.