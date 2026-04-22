Археологи відкрили 3-метрове зображення змії в печері: що воно означає (фото)

Археологи виявили приховані зображення в печері: серед них — гігантська змія / © Associated Press

В американському штаті Алабама археологи відкрили масштабний наскельний малюнок змії довжиною близько 3 метрів, який залишався непомітним протягом століть. Зображення вдалося ідентифікувати лише завдяки сучасним 3D-технологіям.

Про це пише dailygalaxy.

Йдеться про один із найбільших відомих зразків печерного мистецтва корінних народів США. Малюнок виконаний із глини на стелі печери та датований приблизно тисячолітньою давниною.

Дослідники пояснюють, що зображення довгий час залишалося «невидимим», оскільки стеля печери надто низька — побачити композицію повністю неозброєним оком практично неможливо.

Печера, відома як «19-та безіменна», вже раніше привертала увагу археологів через велику кількість наскельного мистецтва. Вчені наголошують: для корінних народів Південного Сходу США такі місця мали не лише побутове, а й глибоке духовне значення.

Масивний гліф змії, знайдений у печері Алабами Фото Стівен Альварес, dailygalaxy.

Гігантська гримуча змія

Найбільш вражаючим відкриттям стало зображення гримучої змії довжиною близько 3 метрів. Її вдалося впізнати за характерним ромбоподібним візерунком, притаманним гримучій змії виду diamondback.

За словами науковців, ця тварина вважалася священною для місцевих корінних народів.

Як зазначив професор Університету Теннессі Ян Сімек, подібні великі зображення раніше не фіксувалися у печерах цього регіону.

«Це відкриття змінює наше уявлення про печерне мистецтво Південного Сходу США і ставить його в один ряд із монументальними зображеннями в інших частинах Північної Америки», — наголосив він.

Технології допомогли побачити невидиме

Щоб дослідити малюнки, археологи використали фотограмметрію — метод, який дозволяє створювати детальні 3D-моделі на основі сотень фотографій.

Завдяки цьому вдалося виявити ще п’ять раніше невідомих великих зображень.

«Ми створюємо віртуальну модель простору і можемо „підсвічувати“ її, щоб побачити те, що неможливо розгледіти в реальності», — пояснив один із авторів дослідження, фотограф Стівен Альварес.

Печера як «вхід у підземний світ»

Печера простягається більш ніж на 5 км і була вперше описана ще 1998 року В одній із її зал зосереджена більшість знайдених зображень.

У віруваннях корінних народів цього регіону печери асоціювалися з підземним світом, тоді як земляні кургани — з небесним. Саме тому мистецтво, знайдене глибоко під землею, могло мати ритуальне або сакральне значення.

Науковці вважають, що це відкриття свідчить про значно складнішу та багатшу художню традицію корінних народів Північної Америки, ніж вважалося раніше.