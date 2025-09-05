Археологи вперше довели: криваві римські видовища включали бої з ведмедями

Деталь мозаїчної підлоги «Гладіатор». Фото: Carole Raddato/CC BY-SA 2.0

Археологи у Сербії оприлюднили унікальну знахідку — рештки бурого ведмедя (Ursus arctos), які стали першими викопними свідченнями участі цих тварин у боях на аренах Римської імперії.

Про це повідомило видання Dailymail.

Череп було розкопано ще у 2016 році біля залишків амфітеатру у Вімінаціумі — великому римському поселенні та військовій базі на території сучасної Сербії. За даними нового аналізу, ведмідь був самцем приблизно шести років і, найімовірніше, походив із місцевої балканської популяції.

На його лобовій кістці виявили ударний перелом, який міг бути завданий списом. Часткове загоєння травми ускладнила інфекція, що, ймовірно, призвела до смерті тварини. Також зношені ікла свідчать, що ведмідь тривалий час утримувався у клітці й міг неодноразово брати участь у кривавих виставах.

Амфітеатр у Вімінаціумі був овальної форми, подібної до сучасних футбольних стадіонів, і вміщував близько 12 тисяч глядачів. Тут відбувалися різні видовища: бої тварин між собою, виступи мисливців-бійців, відомих як венатори, а також страти засуджених за участю диких звірів.

Стародавні тексти та зображення підтверджують, що у римських амфітеатрах часто використовували диких кабанів, пантер, левів та інших тварин. Бурі ведмеді теж займали помітне місце в описах та іконографії, їх перевозили до Риму з різних регіонів, зокрема з Балкан, Північної Африки та Британських островів.

Дослідження, опубліковане в журналі Antiquity, надає перші викопні докази участі бурих ведмедів у римських видовищах. Автори підкреслюють, що формально гладіатори билися лише з людьми, тоді як зі звірами боролися так звані бестіарії — окрема категорія бійців.

