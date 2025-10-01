- Дата публікації
-
- Категорія
- Наука та IT
- Кількість переглядів
- 508
- Час на прочитання
- 1 хв
Археологи виявили корабель часів Римської імперії: пролежав під водою 2 тисячі років
Судно пролежало під водою дві тисячі років. Це стало важливою археологічною знахідкою.
На дні затоки Барбір, Хорватія, виявлено залишки 12-метрового корабля часів Римської імперії.
Про це повідомляє Croatia Week.
Археологи виявили корабель, що затонув, який пролежав під шаром піску майже дві тисячі років. Відомо, що у нього збереглися елементи верхньої конструкції.
«Ми виявили шматок деревини із залізним цвяхом, що вказує на можливість більш значної знахідки», — пояснив директор Міжнародного центру підводної археології Задара Младен Пешич.
Фахівці датували судно І-ІІ століттями нашої ери. На борту затонулого корабля виявлено сотні оливкових кісточок, залишки винограду, персиків та горіхів, що вказує на перевезення сільськогосподарської продукції.
Судно планують задокументувати на дні моря за допомогою фотограмметрії. Після цього його законсервують тим же піском, який захищав його два тисячоліття.
Нагадаємо, у водах озера Мічиган неподалік від Манітовока (США) рибалка виявив затонулий буксир JC Ames, побудований 1881 року. Як розповіла морська археологиня Тамара Томсен з Історичного товариства Вісконсіна, судно, що служило в лісоторгівлі, було одним із найбільших і найпотужніших буксирів свого часу. Його вартість під час будівництва становила майже $50 тисяч, що на той час було солідною сумою.
А у центрі Барселони археологи розкопали затонулий корабель XV століття. Фрагмент корми довжиною 10 метрів виявили на глибині п’яти метрів. Дерев’яний каркас судна, прикрашений понад 30 вигнутими деталями, зберігся завдяки піску та волозі.