Археологи виявили корабель часів Римської імперії: пролежав під водою 2 тисячі років

Учених здивувала знахідка / © Getty Images

Реклама

На дні затоки Барбір, Хорватія, виявлено залишки 12-метрового корабля часів Римської імперії.

Про це повідомляє Croatia Week.

Археологи виявили корабель, що затонув, який пролежав під шаром піску майже дві тисячі років. Відомо, що у нього збереглися елементи верхньої конструкції.

Реклама

«Ми виявили шматок деревини із залізним цвяхом, що вказує на можливість більш значної знахідки», — пояснив директор Міжнародного центру підводної археології Задара Младен Пешич.

Фахівці датували судно І-ІІ століттями нашої ери. На борту затонулого корабля виявлено сотні оливкових кісточок, залишки винограду, персиків та горіхів, що вказує на перевезення сільськогосподарської продукції.

Судно планують задокументувати на дні моря за допомогою фотограмметрії. Після цього його законсервують тим же піском, який захищав його два тисячоліття.

Нагадаємо, у водах озера Мічиган неподалік від Манітовока (США) рибалка виявив затонулий буксир JC Ames, побудований 1881 року. Як розповіла морська археологиня Тамара Томсен з Історичного товариства Вісконсіна, судно, що служило в лісоторгівлі, було одним із найбільших і найпотужніших буксирів свого часу. Його вартість під час будівництва становила майже $50 тисяч, що на той час було солідною сумою.

Реклама

А у центрі Барселони археологи розкопали затонулий корабель XV століття. Фрагмент корми довжиною 10 метрів виявили на глибині п’яти метрів. Дерев’яний каркас судна, прикрашений понад 30 вигнутими деталями, зберігся завдяки піску та волозі.