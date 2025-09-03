Археологи виявили місце, де сталося біблійне диво: що відомо про знахідку

Ісус Христос / © pixabay.com

Під час археологічних розкопок у Єрусалимі вчені знайшли величезну стародавню споруду, яка може бути місцем, де Ісус Христос нібито зцілив сліпого чоловіка.

Про це пише Daily Mail.

У Євангелії від Івана описується, як Ісус Христос повернув зір жебраку, відправивши його умитися в купальні Сілоам.

Що відомо про знахідку

Вченим вдалося знайти монументальну дамбу, яка раніше слугувала основою для басейну. Ця надзвичайно велика споруда сягає понад 11 метрів у висоту, 8 метрів у ширину та щонайменше 21 метр у довжину.

Завдяки високоточному аналізу, вчені змогли визначити її вік — приблизно 2800 років.

За словами директора розкопок Ітамара Берко з Управління старожитностей Ізраїлю, ця знахідка забезпечує «відчутний» зв’язок з місцем, описаним у Святому Письмі.

«Якщо до сьогодні ми могли лише читати в біблійному тексті про існування купальні Сілоам, то тепер ми можемо побачити її відчутні залишки та її початок 2800 років тому», — розповів Берко.

© Daily Mail

Науковці з Інституту науки Вейцмана досліджуючи частини споруди змогли з’ясувати точний вік дамби: кінець IX століття до нашої ери.

Вчені відтворили клімат того часу, інтегрувавши отримані дані з уже наявними. Усі ці дані вказують на те, що в той період було мало дощів, але бували короткі, але сильні зливи, які спричиняли повені.

Таким чином, будівництво таких великих водних систем стало прямою реакцією на зміну клімату.

Як описується зцілення сліпого у Біблії

В Євангелії від Івана описано диво, коли Ісус повернув зір сліпому чоловікові.

Як йдеться у розповіді, Христос плюнув на землю, зробив суміш зі слини та бруду та помазав нею очі чоловіка. Після цього він наказав йому піти та вмитися в купальні Сілоам.

Чоловік зробив так, як йому сказали, і одразу прозрів.

У Біблії цитуються слова сліпого жебрака: «Чоловік, якого називають Ісусом, зробив трохи багнюки та поклав її мені на очі.

«Він сказав мені піти до Сілоаму та вмитися. Я пішов, умився і прозрів», — йдеться у Біблії.

Ісус Христос зцілює сліпого чоловіка / © Getty Images

Відкриття дамби та Сілоамського ставу в Давидовому місті є результатом наполегливості, професіоналізму та археологічної рішучості.

«Це один із вражаючих і найзначніших залишків періоду Першого Храму в Єрусалимі, який зберігся надзвичайно добре», — зазначив директор IAA Елі Ескусідо та наголосив, що відкриття дає поштовх до нових досліджень.

Раніше вчені знайшли «храм, де Ісус творив чудеса». Археологи виявили під синагогою IV століття у Корацимі залишки ще старішої будівлі. Під кам’яною підлогою вони виявили масивні кам’яні, уламки посуду та монети. Попередній аналіз показав, що ці знахідки належать до I століття — часу, коли Ісус проповідував у цих місцях.

Окрім того, раніше ТСН.ua писав про те, як насправді виглядав Ісус Христос. Згідно із сучасними дослідженнями, він не був білим чоловіком із довгим волоссям і атлетичною статурою. За реконструкціями, Ісус мав типові риси близькосхідного походження, смагляву шкіру, коротке волосся і бороду.

