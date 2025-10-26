Археологи виявили «надзвичайно рідкісний» римський кенотаф: що було у середні

Знахідка археологів / © livescience

Реклама

Археологи у південній Німеччині повідомили про відкриття «вкрай незвичайної» кам’яної споруди у формі кола, яка, за всіма ознаками, є давньоримським похованням. Однак під час розкопок з’ясувалося — гробниця абсолютно порожня.

Про це пише видання Live Science.

Монумент виявили восени 2024 року під час будівельних робіт у селі Волькертсхофен, у федеральній землі Баварія. Під шаром ґрунту археологи натрапили на уламки кераміки, а згодом — на потужний кам’яний фундамент діаметром близько 12 метрів. Поруч зі спорудою знайшли квадратну основу, ймовірно, для статуї або надгробного знака.

Реклама

Знахідка виділяється своєю незвичайною формою та розміром, що характерно для римських поховальних курганів (тумулусів) — такі споруди частіше трапляються в Італії чи Центральній Європі, але є «вкрай незвичними» для німецьких територій, особливо якщо враховувати, що більшість місцевих курганів датуються набагато більш ранніми епохами. У римські часи ця місцевість була частиною провінції Реція.

До круглої кам’яної кладки примикає квадратна кам’яна ділянка, яка, ймовірно, слугувала п’єдесталом для встановлення статуї або пам’ятного стовпа (стели), що підкреслювало меморіальний характер об’єкта.

Головна інтрига знахідки полягає в її вмісті: усередині монумента не було знайдено ані людських кісток, ані жодного похоронного інвентарю чи артефактів. Цей факт, а також стратегічне розташування споруди, дозволили археологам висунути версію про те, що це кенотаф — пам’ятник, зведений на честь людини, фактичне поховання якої знаходиться в іншому місці.

Матіас Пфайль, генеральний куратор Баварського державного управління з охорони пам’яток, підтвердив важливість відкриття: «Ми не очікували знайти тут похоронний пам’ятник такого віку та розміру. Гробниця була водночас місцем пам’яті та вираженням соціального статусу».

Реклама

Особливе значення має місце розташування: монумент збудовано безпосередньо біля важливої римської дороги, недалеко від римського заміського маєтку. «Тумулус був розташований прямо на важливому римському транспортному шляху, і таким чином родина створила широко помітний меморіал для померлого», — пояснив Пфайль.

Подальші дослідження навколишньої території та самого монумента допоможуть експертам детальніше вивчити побут та соціальну ієрархію римського населення у провінції Реція.

Нагадаємо, подружжя придбало старовинний будинок і під час робіт у саду випадково виявило 22-метровий колодязь, прихований століттями.