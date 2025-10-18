Археологи виявили стародавню військову фортецю, якій близько 3500 років: як вона виглядає (фото)

Знахідка археологів / © livescience

Археологи виявили 3,5-тисячолітню єгипетську військову фортецю в північній частині Синайської пустелі. Збереглися навіть стародавні печі та шматок окаменілого тіста, який солдати фортеці так і не встигли використати.

Про це пише Live Science.

На півночі Синайської пустелі в Єгипті археологи відкрили 3,5-тисячолітню військову фортецю, розташовану недалеко від узбережжя Середземного моря. Фортеця була частиною стародавньої військової дороги, відомої як «Шлях Гора» або «Військова дорога Гора» на честь єгипетського бога неба та війни Гора. Дорога поєднувала дельту Нілу з іншими районами східного Середземномор’я, а виявлені раніше фортеці свідчать про систематичне укріплення цього маршруту.

За даними Міністерства туризму та старожитностей Єгипту, фортеця площею близько 0,8 гектара, ймовірно, була побудована за правління фараона Тутмоса I (близько 1504–1492 рр. до н.е.), який розширив Єгипетську імперію на територію сучасної Сирії. Ця обставина пояснює стратегічне розташування укріплення.

Одна зі стін фортеці виконана у вигляді «зигзагу», що йшов із півночі на південь і відокремлював західну частину фортеці, відведену під житлові приміщення. Зигзагоподібна конструкція дозволяла зміцнити стіну та зменшити вплив вітру і піску, пояснив археолог Хешам Хусейн, заступник секретаря з археології Нижнього Єгипту та Синая.

У зовнішніх нішах фортеці археологи виявили невеликі печі, які, ймовірно, використовувалися для щоденних побутових потреб солдатів. Поруч із однією з печей знайшли шматок окаменілого тіста, що свідчить про те, що його не встигли приготувати чи спожити.

© livescience

Фортеця мала значну оборонну систему: на цей момент археологи зафіксували 11 вартових веж, деякі з них містять «фундаментальні закладки» з кераміки, закопані під час будівництва. На частині керамічних виробів відтиснено ім’я Тутмоса I. В стародавньому Єгипті такі закладки виконували ритуальне значення під час спорудження нових будівель.

Залишки керамічного посуду, виявлені під час розкопок / © livescience

За оцінками дослідників, фортеця могла вміщати значний гарнізон — від 400 до 700 солдатів, з середньою чисельністю близько 500. Усередині укріплення знаходилися житлові приміщення для військових, а також сліди використання вулканічного каменю з островів Егейського моря для будівельних робіт. Команда археологів перевіряє наявність поруч порту, який міг би постачати гарнізон.

Відомий археолог Джеймс Хоффмайєр, який раніше досліджував фортецю в Синаї на об’єкті Телль-ель-Борг, зазначив, що нове відкриття є надзвичайно важливим для розуміння системи захисту північного Синая під час Раннього Нового Царства Єгипту. Разом із фортецею на Телль-ель-Борг, укріплення було частиною військової дороги, що забезпечувала контроль Єгипту над східним узбережжям Середземного моря протягом приблизно чотирьох століть.

Відкриття підтверджує, що фортеця, ймовірно, була побудована за наказом Тутмоса I і грала ключову роль у системі оборони, яку згодом доповнювали наступні фараони. Дослідження продовжуються, а аналіз залишків фортеці дозволить отримати глибше розуміння того, як Єгипет контролював східні рубежі своєї імперії.

