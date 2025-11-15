Археологи виявили в гробниці воїна незайманий меч віком 2,5 тисяч років

Дослідники вражені знахідкою / © Associated Press

Під час розкопок кургану Карабіє в Актогайському районі археологи виявили поховання сакського воїна VII-VI століть до нашої ери. Усередині зберігся повний набір похоронного інструментарію.

Про це повідомляє інформаційне агентство Qazinform.

Особливу цінність є бронзовий акінак, різновид меча, який був виявлений у правій руці скелета. І меч, і кістки ідеально збереглися, незважаючи на вік понад 2,5 тисяч років.

Керівник археологічної експедиції Даурен Жусупов зазначив, що подібне збереження похоронного комплексу є винятковою рідкістю для сакських пам’яток. Двосторонній бронзовий меч довжиною 30 сантиметрів прикрашений вишуканими зображеннями рогів архару та хижих птахів і демонструє найвищий рівень майстерності кочових народів у роботі з металом.

Крім меча, у похованні виявлено п’ять наконечників стріл та золота сережка — все це вказує на високий соціальний статус похованого воїна.

