ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Наука та IT
Кількість переглядів
32
Час на прочитання
1 хв

Археологи виявили в гробниці воїна незайманий меч віком 2,5 тисяч років

Крім меча, у похованні виявлено п’ять наконечників стріл та золота сережка.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Дослідники вражені знахідкою

Дослідники вражені знахідкою / © Associated Press

Під час розкопок кургану Карабіє в Актогайському районі археологи виявили поховання сакського воїна VII-VI століть до нашої ери. Усередині зберігся повний набір похоронного інструментарію.

Про це повідомляє інформаційне агентство Qazinform.

Особливу цінність є бронзовий акінак, різновид меча, який був виявлений у правій руці скелета. І меч, і кістки ідеально збереглися, незважаючи на вік понад 2,5 тисяч років.

Керівник археологічної експедиції Даурен Жусупов зазначив, що подібне збереження похоронного комплексу є винятковою рідкістю для сакських пам’яток. Двосторонній бронзовий меч довжиною 30 сантиметрів прикрашений вишуканими зображеннями рогів архару та хижих птахів і демонструє найвищий рівень майстерності кочових народів у роботі з металом.

Крім меча, у похованні виявлено п’ять наконечників стріл та золота сережка — все це вказує на високий соціальний статус похованого воїна.

Нагадаємо, археологи виявили скарб вікінгів, похований під землею понад 1 000 років. Це відкриття відбулося в Західній Норвегії, де здійснювали розкопки, пов’язані з планами місцевого фермера щодо будівництва дороги.

Дата публікації
Кількість переглядів
32
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie