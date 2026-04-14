Археологи виявили затоплене місто в Туреччині: які унікальні знахідки збереглися під водою

У південно-східній частині Туреччини археологи виявили під водою давнє місто віком близько 2400 років. Йдеться про поселення, що нині перебуває під водами озера Діджле-дамба, де збереглися цілі квартали з гробницями, мечеттю та релігійними школами.

Як повідомляють у дослідженні Університету Діджле, під водою вдалося ідентифікувати цілі квартали давнього поселення. Серед об’єктів — гробниці, мечеть і медресе. Більшість споруд збереглися майже без суттєвих пошкоджень.

Фахівці пояснюють, що саме тривале перебування під водою без активного людського втручання допомогло зберегти архітектуру у хорошому стані. Спокійне середовище озера фактично законсервувало будівлі, перетворивши місце на своєрідну «капсулу часу».

Дослідник Університету Діджле Ірфан Йилдиз зазначив, що підводні знімки, а також періодичне зниження рівня води дозволяють частково оглянути споруди. За його словами, вони зберегли свою цілісність і залишаються у міцному стані, що підтверджує високу ступінь збереженості об’єкта.

Територія, де розташоване затоплене місто, має давню історію. Район Егіл у долині річки Тигр у різні епохи був заселений різними цивілізаціями — від хеттів до османів.

«Затоплене місто зараз розташоване в цьому історично багатому ландшафті, а скелі оточують цю місцевість, прикрашені стародавніми скельними гробницями та написами давно забутих правителів. Підводне відкриття дає змогу зазирнути в місце, яке протягом століть формували різні цивілізації. Кожна імперія, піднімаючись і занепадаючи, робила свій внесок у формування історичних шарів, які зараз визначають цей регіон», — йдеться в статті.

Водночас археологи наголошують на ризиках для пам’ятки. Коливання рівня води, накопичення мулу та природна ерозія можуть поступово пошкодити залишки міста. Саме тому науковці закликають до проведення повноцінних підводних археологічних досліджень, які дозволять детально задокументувати об’єкт, вивчити будівельні матеріали та краще зрозуміти спосіб життя людей, які там мешкали.

