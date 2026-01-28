Археологи викопали таємничий запечатаний хрест: що приховує тисячолітня реліквія

Бронзовий хрест-релікварій. Фото: Anadolu Ajansi

Реклама

Археологи в центральній Туреччині завершили очищення та консервацію унікального бронзового хреста-релікварію, знайденого на території стародавньої Лістри в провінції Конья. Артефакт IX–XI століть вразив дослідників тим, що зберігся повністю запечатаним — так, як його виготовили понад тисячу років тому.

Про це повідомило видання Anadolu Ajansi.

Лістру вважають одним із міст, де проповідував апостол Павло, а місце знахідки розташоване в поховальній зоні поблизу давньої церкви в районі Мерам. Під час розкопок, якими керує Ількер Мете Міміроглу з Університету Неджметтін Ербакан, археологи дістали двоскладовий бронзовий хрест, оздоблений геометричними орнаментами.

Реклама

Фахівці наголошують: знайти релікварій неушкодженим — велика рідкість. Більшість аналогічних предметів зазвичай виявляють розкритими або фрагментами.

Міміроглу зазначив, що хрест був остаточно герметизований за допомогою заклепок і механізму для відкривання не мав, тому розкривати його не планують, аби не ризикувати пошкодженням. За словами дослідника, візуальний огляд через невелику щілину не показав наявності реліквій усередині: лише згорток тканини, зовні схожої на саван.

«Не відкриваючи його, ми не побачили жодного матеріалу всередині, коли зазирнули крізь щілину. Зверху був шматок тканини, схожої на саван, але те, що всередині, можна було б побачити лише тоді, коли б дві кришки були відкриті. З заклепок ми розуміємо, що механізму для відкривання та закривання немає — кришка була запечатана», — додав археолог.

Нагадаємо, в саду на півдні Англії знайшли скарб, який пролежав у землі понад 500 років. Йдеться про 70 золотих монет Тюдорів.