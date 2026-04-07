Реклама

Археологи в Ізраїлі зробили незвичайну знахідку — кулю для пращі віком 2100 років із саркастичним написом, адресованим ворогам.

Артефакт виявив археолог Майкл Айзенберг, пише Fox News.

Задовго до появи сучасних способів комунікації люди також знаходили способи висловити емоції — іноді навіть під час бою. І, як виявилося, сарказм був у ходу ще тисячі років тому.

Реклама

Знахідка містить мигдалеподібний снаряд для пращі, виготовлений із каменю або свинцю, який використовували під час бойових дій. Його знайшли на території некрополя вздовж стародавньої дороги в місті Гіппос, відомому в елліністичний період як Сусіта.

За оцінками вчених, артефакт датується II століттям до н. е. і має понад 2000 років. На його поверхні зберігся ледь помітний напис грецькою мовою — «вчися».

Грецький напис "вчися" на снаряді / Фото: Dr. Michael Eisenberg, University of Haifa

Дослідник пояснює, що ця фраза мала іронічний підтекст і була спрямована проти ворога:

«Лише в Гіппосі на сьогодні виявлено 69 таких снарядів, але це перший у світі, на якому є напис «вчися», — зазначив він.

Реклама

За його словами, це може свідчити про специфічний гумор захисників міста: «Це свідчить про місцевий саркастичний гумор захисників міста, які хотіли з іронією провчити своїх ворогів: «Винесіть урок!».

Снаряд має довжину близько 3,2 см і важить приблизно 38 грамів, хоча первісно його маса могла становити близько 45 грамів. Вчені припускають, що його випустили із міських укріплень під час облоги.

У дослідженні зазначається: «Кулі для пращі виготовляли шляхом лиття свинцю у кам’яні форми за допомогою відносно простого процесу, який можна було здійснити навіть під час військової кампанії».

Цей артефакт не є поодиноким прикладом — археологи знаходили й інші снаряди з написами, зокрема з іменами командирів або назвами міст. Деякі з них містили короткі глузливі послання, наприклад «Лови!».

Реклама

Подібні написи могли мати і символічне значення: «Вони мали на меті наділити їх силою, як-от тризуб, блискавка чи скорпіон».

За словами Айзенберга, знахідка є унікальною: «Знайти кулю для пращі з написом — велика рідкість; а ось це грецьке слово на кулі для пращі — це перший випадок у світі».

Він також припускає, що снаряд використали під час реальної облоги міста: «Розташування снаряда поблизу стародавньої головної дороги під міськими укріпленнями, а також слід від удару на снаряді дають змогу уявити собі, як захисники стріляли цим снарядом у бік облогових військ».

Ця знахідка стала ще одним важливим відкриттям у Гіппосі, де археологи раніше також виявили унікальні споруди, зокрема давній центр догляду за літніми людьми віком близько 1600 років.

Реклама

