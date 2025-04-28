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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Наука та IT
Кількість переглядів
453
Час на прочитання
2 хв

Археологи знайшли давнє поховання жінки з дзьобом тукана та пір’ям (фото)

Добре збережене тіло жінки та унікальні артефакти знайдено у руїнах древнього міста Асперо на узбережжі Перу.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Стародавнє поховання жінки в Перу

Стародавнє поховання жінки в Перу / © Міністерство культури Перу

У Перу археологи знайшли стародавнє поховання жінки з еліти, прикрашене унікальними ритуальними предметами, серед яких були вироби з дзьоба тукана та яскраве пір’я ара.

Про це повідомляє Live Science.

Ця жінка жила між 3000 і 1800 роками до нашої ери. Археологи знайшли її добре збережені останки серед руїн стародавнього поселення Асперо на західному узбережжі Перу, всього за 700 м від Тихого океану. Про це заявили в Міністерстві культури Перу.

Особливу увагу привертає те, що тіло було ретельно загорнуте в різноманітні матеріали: бавовняні тканини, пучки рослинних волокон, рогожі та сітки. Завдяки такій консервації прекрасно збереглися шкіра, волосся й нігті — що є великою рідкістю для регіону, де зазвичай залишаються лише кістки.

За оцінками, жінці було від 20 до 35 років. Разом із нею у похованні знайшли вишиту пір’ям ара панель, дзьоб тукана, інкрустований кольоровими намистинами, мушлю амазонського равлика, близько 30 бататів і рибальську сітку.

Інкрустований дзьоб тукана / © Міністерство культури Перу

Інкрустований дзьоб тукана / © Міністерство культури Перу

Хоча ім’я жінки невідоме, усе вказує на її високе соціальне становище. Вона жила у часи розквіту цивілізації Караль — однієї з найдавніших культур Америки, яка славилася будівництвом великих міст із пірамідами та храмами, і дала початок урбанізації регіону.

Під час життя цієї жінки в Асперо існувало щонайменше 22 архітектурні комплекси, а мешканці активно займалися рибальством та торгівлею. Археологи наголошують, що в суспільстві Караль жінки могли обіймати високі посади — 2016 року там знайшли інше жіноче поховання з коштовними прикрасами у вигляді птахів і мавп.

Стародавнє поховання жінки в Перу на схемі / © Міністерство культури Перу

Стародавнє поховання жінки в Перу на схемі / © Міністерство культури Перу

Через відсутність писемності в цивілізації Караль археологи змушені покладатися лише на артефакти, щоб реконструювати життя давніх людей. Історичні назви Караль та Асперо того часу також невідомі.

Наразі триває детальний аналіз знайденого поховання — вчені досліджують стан здоров’я жінки, її раціон та обставини смерті. Розкопки в Асперо ведуться вже понад 20 років, і науковці сподіваються на нові відкриття.

До слова, археологи знайшли 4000-річну давньоєгипетську гробницю з жертовним столом усередині.

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Дата публікації
Кількість переглядів
453
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