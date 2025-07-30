Вчені в шоці - в гробниці виявили двері, через які душа йшла в інший світ / © Associated Press

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Археологи виявили «двері у потойбічний світ» у давньоєгипетській гробниці в селищі Саккара, що у Єгипті.

Про це йдеться у матеріалі mirror.

Вчені зробили важливе відкриття в давньоєгипетській гробниці віком близько 4400 років, яка, ймовірно, належала невідомому раніше принцу на ім’я Усрефре. Знахідка проливає світло на раніше невідому сторінку історії Єгипту та вражає своїми масштабами.

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Археологи знайшли великі гранітні двері всередині гробниці Фото Ministry of Tourism and Antiquities / © Egyptian Ministry of Tourism and Antiquities

Під час розкопок у некрополі під керівництвом колишнього міністра у справах старожитностей доктора Захі Хавасса вчені виявили масивні рожево-гранітні «хибні» двері заввишки 4,5 м і завширшки 1,15 м. Хоча вони нагадують звичайні двері, вони не відчиняються — їхнє призначення було символічним: давні єгиптяни вірили, що через них душа померлого могла переходити до потойбічного світу.

У гробниці також зберігалася статуя з чорного граніту заввишки 1,17 м Фото Ministry of Tourism and Antiquities / © Egyptian Ministry of Tourism and Antiquities

На двері вигравірувано ієрогліфи, що перераховують титули принца Усрефре: Спадковий князь, Намісник регіонів Бут і Нехебет, Царський писар, Міністр, Суддя та Жрець-хоругвеносець. Ці титули надають важливості особистості, про існування якої наука раніше не знала. Згідно з написами, Усрефре був сином фараона Усеркaфа — засновника V династії.

Лікарка Мелані Піткін з Кембриджського університету пояснила, що подібні хибні двері відігравали роль порталів для «ка» — життєвої сили померлого. Родичі та жерці приносили туди підношення, читали імена померлих, і вважалося, що «ка» збирає ці дари, щоб існувати в потойбіччя.

Окрім дверей, археологи виявили:

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13 крісел з високими спинками із того ж рожевого граніту;

жертовний стіл із червоного граніту.

чорну гранітну статую заввишки 1,17 м.

Оскільки рожевий граніт — рідкісний матеріал, що видобувається в Асуані за 650 км від Саккари, вчені припускають, що гробниця належала представнику найвищого прошарку еліти.

Це відкриття підкреслює, наскільки важливим було для єгиптян уявлення про посмертне життя і як багато зусиль та ресурсів вони вкладали у підготовку до нього..

Нагадаємо, також було розкрито таємницю наскельних малюнків. Вчені, зокрема, відповіли, чому давні люди зображували лосів як монстрів.

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