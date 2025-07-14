Археологи знайшли гробницю повну скарбів правителя мая: відео

Гробниця Мая

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Археологи з Х’юстонського університету вперше успішно розкопали королівську гробницю в стародавньому місті Мая Караколь, розташованому в сучасних лісах Белізу. Гробниця, що належала Те Кааб Чаку — першому відомому правителю міста та засновнику королівської династії Караколь, виявилася заповненою безцінними скарбами.

Про це пише SmithsonianMagazine.

Місто Караколь, яке процвітало понад 1500 років тому і було знову відкрите в середині XX століття, є найбільшою археологічною пам’яткою Мая в Белізі. Його руїни включають піраміди, монументи, майданчики для гри та численні артефакти.

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Подружжя-археологи Арлен та Даян Чейз з Х’юстонського університету, які вже понад 40 років очолюють дослідження в Караколі, цього року зосередилися на вивченні зв’язку між Караколем та стародавнім містом Теотіхуакан.

Під час роботи в північно-східному Акрополі, комплексі будівель неподалік центру міста, вони виявили ділянку, яка виглядала нерозкопаною. Після повторного відкриття похоронної камери, яку вони досліджували ще у 1993 році, вони вирішили розкопати її підлогу, де одразу ж натрапили на нову камеру. Стиль керамічних посудин свідчив про надзвичайну давність гробниці, а значна кількість червоної кіноварі натякала на поховання особи високого статусу.

Колекція артефактів всередині гробниці підтвердила її королівський статус. Дослідники знайшли три рідкісні набори жадеїтових вушних прикрас, а також мозаїчну посмертну маску, що є ще більшою рідкістю для пам’яток Мая. Серед інших багатств були трубки з різьбленої кістки, прикраси з жадеїту, маски, мушлі та 11 керамічних посудин. Особливо вражаючою була одна посудина з кришкою у формі коатимунді (представника родини єнотів) та розписом із портретом Ек Чуа, бога торгівлі Мая. Інші горщики прикрашали зображення колібрі, мавпи, сови та правителя зі списом.

Те Кааб Чак зійшов на престол у 331 році н.е., на початку класичного періоду Мая. У гробниці було знайдено беззубий людський череп та інші кістки, які, ймовірно, належали правителю зростом близько 177 см. Знахідки вказують на те, що Те Кааб Чак був заможним королем-воїном, активно залученим у торгівлю, що узгоджується з віруваннями Мая про божественне обрання їхніх правителів.

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Нагадаємо, археолог з Лос-Анджелеса Рамі Романі вірить, що «прокляття фараонів» реальне, після того, як одного разу мало не помер, коли відкрив давньоєгипетську гробницю.