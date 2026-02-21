Археологи знайшли легендарну зброю Ганнібала, з якою він атакував Давній Рим

Іграшкові слони Ганнібала / © Associated Press

У поході карфагенського полководця Ганнібала на Давній Рим, який відбувся 218 року до нашої ери, за переказами, брало участь 37 бойових слонів. Це була зброя, яка наводила жах і сіяла сум’яття у ворожих лавах. Однак досі жодних матеріальних доказів застосування цих тварин у боях з римлянами не було.

Як повідомляє The Times, недавня археологічна знахідка може стати першим підтвердженням реальності слонів Ганнібала, свідчення про яких досі були лише в стародавніх історіях та картинах.

Археологи, які проводять розкопки в Кордові, на півдні Іспанії, виявили невелику кістку слона, завдовжки близько 10 см, яку за допомогою радіовуглецевого аналізу датують Другою Пунічною війною (218–201 рр. до н. е.).

Відкриття було зроблено в Коліна-де-лос-Кемадос, на місці укріпленого поселення залізної доби. У тому ж шарі розкопок археологи виявили 12 ретельно сформованих кам’яних сфер, діаметром приблизно 11 см і вагою близько 1,4 кг кожна — боєприпаси для торсійних катапульт, відомих як літоболи.

Неподалік також було знайдено важкий, гострий металевий наконечник стріли від облогової машини у вигляді скорпіона — різновиду гігантського арбалета, а також бронзову карфагенську монету, викарбувану між 237 і 206 роками до нашої ери.

У дослідженні, опублікованому в журналі «Journal of Archaeological Science: Reports», дослідники стверджують, що наявні докази не залишають сумнівів у тому, що цього слона використовували у війні, описуючи знахідки як «однозначні вказівки на військову подію».

Автори роблять висновок, що це «може бути одним з небагатьох прикладів прямих доказів» використання бойових слонів у Західній Європі.

Стародавні джерела свідчать, що саме в Іберії на ранніх етапах Другої Пунічної війни утримувалося від однієї до двох сотень слонів, захоплених у Північній Африці та навчених до війни. Коли Ганнібал вирушив до Італії, його супроводжували лише кілька десятків тварин.

У битві при Требії в 218 році до нашої ери тварини, які пережили похід, були використані проти римських військ. Полібій, грецький письменник II століття до нашої ери, повідомляв, що римські коні «жахалися запаху та вигляду слонів». Лівій, складаючи свою історію Риму два століття потому, описував слонів, які «наводили жах і сіяли сум’яття».

Як відомо з історії, римська винахідливість зрештою нейтралізувала загрозу, яку становили слони, завдяки тактичній зміні, яка завершилася битвою при Замі в 202 році до нашої ери. Римський полководець Сципіон Африканський наказав своїм рядам розійтися, дозволивши тваринам атакувати, не порушуючи лінію фронту.

Нищівна поразка Ганнібала ознаменувала кінець Другої Пунічної війни та статусу Карфагена як великої держави.

