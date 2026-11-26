Єгипетське прокляття віком 3400 років. Фото: Metropolitan Museum of Art

Реклама

Археологи знайшли у смітті віком 3400 років 40 обгорілих шматочків папірусу розміром із поштову марку. Ця знахідка доводить, що стародавні єгиптяни використовували магічний «ритуал Апофіса» для знищення ворогів у повсякденному житті, а сам обряд проводили не лише жерці.

Про це пише видання Popular Science (PopSci) з посиланням на дослідження, опубліковане в «Журналі єгипетської мови та старожитностей».

Реклама

До того як учені знайшли ці 40 обгорілих уривків, про ритуал Апофіса знали лише з одного посібника кінця IV століття до нашої ери. Спочатку жерці створили це заклинання, щоб допомогти богу сонця Ра в боротьбі з його вічним ворогом Апофісом — богом-змієм хаосу, вогню та темряви.

Реклама

Згодом обряд почали використовувати і для прокляття ворогів фараона та захисту від бід, які пов’язували зі змієм, як-от негоди чи отрут. Раніше вчені вважали, що проводити цей ритуал могли тільки релігійні лідери. Проте шматочки папірусу, знайдені в руїнах храму у Фівах, доводять: обряд з’явився значно раніше, а виконувало його набагато ширше коло людей.

Єгиптолог Копенгагенського університету та співавтор дослідження Фредрік Хаген розповів, що знайдені фрагменти вказують на значно давніше походження ритуалу, ніж вважалося за єдиною збереженою копією четвертого століття до нашої ери. За його словами, цей обряд був важливою частиною єгипетської культури ще за тисячу років до того, у період Нового царства.

Подальший аналіз текстів та контекстуальних посилань на заклинання Апофіса показав, що цей обряд був «поширеною рисою» повсякденного життя в Стародавньому Єгипті.

Єгипетське прокляття віком 3400 років. Фото: Metropolitan Museum of Art

«Ми знаємо, що грамотні люди, включаючи тих, хто не був жерцями, мали доступ до магічних ритуалів і виконували роль магів і цілителів. Зрозуміло, що люди зверталися до писарів за допомогою у виконанні магії, як для захисту, так і для нападу на інших», — сказав Фредрік Хаген.

Реклама

Саме існування цих залишків науковці називають винятковим через суворі вимоги самого ритуалу. Обвуглювання було лише фінальним етапом: перед тим як спалити написані заклинання, виконавці наступали на папірус, кололи його ножем і плювали на нього.

«Щоб ритуал був успішним, матеріали мали бути знищені вогнем, тому нам надзвичайно пощастило, що ми знайшли будь-який з них у стані, який досі дозволяє їх розпізнати та вивчити», — додав Фредрік Хаген.

Нагадаємо, в Угорщині під час будівництва електропідстанції робітники натрапили на справжній археологічний скарб — понад 200 стародавніх срібних монет. Знахідка пролежала в землі більш як дві тисячі років, причому на глибині лише 30 сантиметрів.

Новини партнерів

Новини партнерів