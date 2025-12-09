У Єрусалимі знайшли ідеально збережену частину стародавнього муру (фото)

Археологи знайшли найдовший хасмонейський мур у Єрусалимі / © Israel Antiquities Authority

Під час розкопок на території Музею Давидової вежі археологи зробили виняткове відкриття. Воно суттєво змінює уявлення про оборонну систему стародавнього Єрусалима часів Другого Храму. Ізраїльське управління старожитностей (IAA) завершило розкриття вражаючої ділянки міського муру, відомої як «Перша стіна».

Про це повідомляє Israel Antiquities Authority.

Ця фортифікаційна споруда була зведена наприкінці ІІ ст. до н. е. в період Хасмонеїв. Вона є однією з найдовших і найціліших, які будь-коли знаходили у Святому Місті.

Унікальні характеристики знахідки

Ця ділянка розташована в комплексі Кішле, поруч із цитаделлю Давида. Вона була відкрита під час підготовки до відкриття нового крила музею — «Schulich Wing of Archaeology, Art and Innovation».

Керівники розкопок, д-р Аміт Реїм та д-р Маріон Ціндель, повідомили, що укріплення має унікальні параметри. Її довжина понад 40 метрів. А товщина близько 5 метрів. Основні використані матеріали — великі тесані камені з характерним хасмонейським рустом. Її первісна висота, за оцінками, перевищувала 10 метрів. Це є найкраще збереженим сегментом хасмонейських укріплень, відкритих на сьогодні.

Комплекс Кішле. / © Israel Antiquities Authority

Гіпотези руйнування: Сідет чи Ірод?

Археологи встановили, що монументальна стіна була цілеспрямовано зруйнована. Існує дві провідні гіпотези щодо того, хто наказав її демонтувати:

Антіох VII Сідет (134–132 рр. до н. е.). Демонтаж міг бути виконаний за умовами мирної угоди після облоги Єрусалима. Античні джерела свідчать, що однією з умов перемир’я було знесення фортифікацій. Ірод Великий. Ірод міг наказати демонтувати стіну як політичний жест, щоб підкреслити розрив із попередньою хасмонейською династією. Систематичність руйнування добре відповідає його політиці.

Слід зазначити, що у 1980-х роках біля основи цієї ж стіни були знайдені свідчення облоги Антіоха VII — велика кількість катапультних каменів та стріл, що підтверджує її історичну роль.

Стіна стане частиною музею

Завдяки підтримці Schulich Foundation (Канада), нове археологічне крило Музею Давидової вежі дозволить відвідувачам буквально «парити» над стародавніми мурами. Для цього буде встановлено прозору підлогу.

Директорка музею Ейлат Лібер зазначила, що це відкриття дарує «живий, відчутний зв’язок із тисячолітньою історією Єрусалима».

Міністр спадщини Ізраїлю Аміхай Еліягу назвав знахідку «зворушливим свідченням сили Єрусалима в хасмонейську добу» та підкреслив, що вона оживляє історію Хануки. На честь свята Хануки в музеї запланована спеціальна програма «Hanukkah of Heroes».

