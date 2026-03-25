Археологи знайшли останки легендарного д’Артаньяна: що відомо про сенсаційну знахідку

Археологи знайшли останки справжнього Д’Артаньяна / © dailymail.co.uk

Археологи виявили скелет, який може належати Шарлю де Бацу де Кастельмору — реальному прототипу легендарного мушкетера д’Артаньяна. Рештки знайшли під час реставрації церкви Святих Петра і Павла у Волдері (Нідерланди), поблизу місця загибелі полководця 1673 року.

Про це повідомляє Daily Mail.

Аргументи на користь знахідки

Науковці зазначають, що низка опосередкованих доказів збігається з історичними даними про смерть довіреного офіцера короля Людовика XIV під час облоги Маастрихта. На користь цієї знахідки свідчить низка важливих деталей. Зокрема виявлений поруч із ребрами скелета фрагмент мушкетного ядра та знайдена у могилі французька монета XVII століття.

Крім того, особливе значення має саме місце поховання. Останки перебували безпосередньо під колишнім вівтарем, де в ті часи дозволяли ховати лише осіб королівської крові або найвищих посадовців. Диякон Йос Вальке, який був присутній на розкопках, підтвердив значущість локації.

«Скелет лежав на місці, де раніше стояв вівтар. У той час під вівтарем ховали лише королівських чи інших важливих осіб», — розповів він.

Очікування результатів експертизи

Наразі вчені взяли зразки ДНК із зубів знайденого скелета для порівняння з генетичним матеріалом живого нащадка де Кастельмора. Археолог Вім Дейкма, який присвятив пошукам гробниці мушкетера майже 30 років, стверджує, що наразі жоден факт не суперечить теорії про належність останків д’Артаньяну.

«Якщо аналіз ДНК підтвердить, це буде визначне відкриття у важливому розділі історії Маастрихта. Водночас зараз надзвичайно важливо, щоб поточне розслідування проводилося з необхідною ретельністю та науковою точністю», — зауважив мер Маастрихта Вім Гілленаар.

Варто зауважити, що Шарль де Бац де Кастельмор став всесвітньо відомим завдяки роману Александра Дюма «Три мушкетери». Його образ втілювали у кіно такі зірки, як Леонардо Ді Капріо, Чарлі Шин та Орландо Блум, а девіз «Один за всіх, всі за одного» став символом лицарства та вірності.

Нагадаємо, у Задарі підтвердили існування давнього некрополя, який безперервно використовували протягом п’яти століть. Нові розкопки розширюють уявлення про його масштаби.