Археологи знайшли підтвердження біблійних подій: що виявили на розкопках у Туреччині

Археологи знайшли некрополь міста, яке згадується у Біблії / © Associated Press

У Туреччині виявлено масове поховання та артефакти, які надали нові докази існування стародавнього міста Колосси, яке увіковічнене в Новому Заповіті завдяки Посланню апостола Павла до Колоссян. Розкопки у підніжжя гори Хоназ виявили понад 60 гробниць, що датуються більш ніж 2200 роками.

Про це повідомляє Daily Mail.

Некрополь як доказ існування Колосс

Археологи вважають, що нещодавно виявлений некрополь може бути найбільшим у своєму роді в Анатолії. Він містить вирубані в скелі, жолобоподібні гробниці, які демонструють майстерність стародавніх будівельників у використанні природних травертинових утворень.

«Видаливши ґрунт з поверхні, ми ідентифікували близько 65 гробниць, 60 з яких ми розкопали», — розповів археолог Баріс Єнер.

Ці знахідки проливають нове світло на місто, найбільш відоме завдяки Посланню до Колоссян — листу, який апостол Павло адресував ранній християнській громаді, наголошуючи, що Ісус є верховним над усім.

Життя до християнства: магія і талісмани

Розкопані гробниці містили дивовижну кількість артефактів, які дають уявлення про духовне та культурне життя міста до приходу християнства. Були знайдені:

теракотова кераміка;

скляні пляшки та олійні лампи;

монети, сандалі та особисті речі померлих.

Багато з цих предметів, ймовірно, були поміщені в могили, щоб супроводжувати померлих у їхній подорожі в загробне життя, ілюструючи віру в життя після смерті.

Окрім побутових речей, археологи виявили обереги, амулети та каміння, які, за віруваннями того часу, мали цілющі або захисні властивості.

«Знахідки свідчать про те, наскільки сильно жителі Колосс цінували магію, талісмани та об’єкти, які, як вважалося, забезпечували захист. Ці дохристиянські практики дають суттєвий контекст для розуміння релігійного середовища, в якому виникла рання християнська громада», — зазначив Єнер.

Таким чином, ці відкриття пояснюють, чому Святий Павло у своєму посланні застерігав колоссян від хибних вчень, які применшували роль Христа, закликаючи їх жити з любов’ю, добротою та прощенням.

Історія апостола Павла

Святий Павло, який народився як Савл із Тарса, був одним із найвпливовіших діячів у поширенні християнства. Біблія свідчить, що до свого навернення він активно переслідував християн, вважаючи їхнє вчення загрозою для юдаїзму.

Його навернення відбулося на дорозі до Дамаска, де він пережив драматичну зустріч з Ісусом, після якої тимчасово осліп, а потім прийняв хрещення. Після цього він присвятив життя проповіді та створенню християнських громад по всій Римській імперії.

Павло був обезголовлений у Римі близько 64 або 68 року н.е., ймовірно, під час переслідування християн імператором Нероном. Послання до Колоссян він написав, щоб спростувати інші філософські та релігійні твердження, які загрожували церкві, применшуючи верховенство Христа.

