Археологи знайшли пляшку зі 150-річним алкоголем: що з'ясувала дегустація

Знайдена археологами пляшка з алкоголем / © скриншот з відео

У штаті Юта археологи під час розкопок на землях Лісової служби США, які сьогодні використовуються гірськолижним курортом Альта, виявили 150-річну пляшку з алкоголем. Фахівці змогли взяти пробу вмісту та провести дегустацію.

Про це повідомляє видання UPI з посиланням на державного археолога Юти Єна Райта.

За його словами закорковану пляшку було знайдено серед тисяч артефактів, що датуються періодом між 1870 та 1890 роками.

Дослідник наголосив, що така знахідка цього періоду дуже рідкісна. Закорковані пляшки часом вдається знайти лише в районах уздовж річки Міссісіпі, де затонули судна.

Для аналізу вмісту археологи залучили найстарішу винокурню у штаті High West. За допомогою пристрою Coravin, який дозволяє витягувати рідину без пошкодження пляшки, фахівці взяли зразок напою.

Першим дегустацію провів директор з дистиляції High West Айзек Вінтер. За його словами, попри побоювання, запах виявився несподівано чистим.

Він описав смак напою як фруктовий, зі шкіряними нотами та вираженим відчуттям віку.

Експерти дійшли висновку, що вміст пляшки, швидше за все, є слабоалкогольним пивом, а не міцним спиртним напоєм.

У High West повідомили, що спробують відтворити цей напій.

