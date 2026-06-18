Стоунгендж / © Associated Press

Реклама

Археологи виявили неподалік від Стоунгхенджа давню споруду, яка, ймовірно, могла стати своєрідним «прототипом» одного з найвідоміших пам’ятників світу.

Про це йдеться на dailymail.

Знахідка розташована приблизно за 5 км від Стоунгенджа, у селі Булфорд у графстві Вілтшир, що у Великій Британії. На місці вчені виявили сліди двох дерев’яних стовпів, встановлених на відстані близько 120 м один від одного.

Реклама

Археолог Філ Гардінг (на фото) каже, що це раніше знайдене місце мало б слугувати «прототипом» для Стоунхенджа, використовуючи ту саму давню технологію відстеження положення Сонця. Фото: dailymail

На перший погляд конструкція здається простою, однак дослідники встановили, що вона була точно орієнтована на рух Сонця: лінія між стовпами відповідала сходу Сонця під час літнього сонцестояння та заходу під час зимового.

За реконструкціями давнього ландшафту та небесних явищ, споруда була вирівняна із сонячними подіями з точністю приблизно до одного градуса.

Вік знахідки оцінюють приблизно у 5 тисяч років. Це означає, що вона старша за Стоунхендж приблизно на 500 років і може бути одним із найдавніших прикладів будівництва, пов’язаного зі спостереженням за Сонцем на Британських островах.

Археолог доктор Фабіо Сільва зазначив, що ця знахідка змінює уявлення про походження Стоунгенджа.

Реклама

«Стоунгендж тепер виглядає не як початок історії, а як результат набагато давніших традицій і практик, які існували в цьому ландшафті», — заявив він.

Що відомо про загадкову споруду

Дерев’яні стовпи давно зникли, тому сьогодні від них залишилися лише ями, де вони колись стояли. Вперше місце виявили ще у 2015 році — археологи знайшли 48 ям, датованих приблизно 2950 роком до нашої ери.

Під час розкопок там виявили уламки кераміки, кістки тварин, крем’яні знаряддя та залишки вугілля. Це свідчило, що у цьому місці регулярно збиралися великі групи людей.

Тепер дослідники припускають, що люди могли приходити сюди для святкування сонцестоянь ще до появи складніших кам’яних споруд.

Реклама

Археолог Філ Хардінг із Wessex Archaeology вважає, що мешканці Булфорда могли мати прямий зв’язок із тими, хто пізніше створив Стоунгендж.

«Є всі підстави вважати, що люди, які відвідували Булфорд, могли також бувати у Стоунхенджі й навіть брати участь у його будівництві», — сказав він.

Загадковий ніж і культ Сонця

Відкриття також допомогло пояснити походження рідкісного круглого ножа, знайденого в одній із ям. Артефакт був розташований майже точно на лінії сонцестояння.

За словами дослідників, предмет міг символізувати сонячний диск і використовуватися у ритуальному контексті.

Реклама

Вчені зазначають, що точне призначення Стоунгенджа та подібних споруд досі залишається предметом дискусій. Водночас їхня орієнтація на сонячні цикли вказує на можливе релігійне або духовне значення.

Сам Стоунгендж, який можна побачити сьогодні, є результатом кількох етапів будівництва. Найдавніша його версія з’явилася приблизно у 3100 році до нашої ери, а фінальний вигляд пам’ятник отримав близько 3500 років тому.

Нова знахідка поблизу Булфорда може свідчити, що ідея «спілкування із Сонцем» з’явилася задовго до того, як на рівнині Солсбері постали знамениті кам’яні кола.

Новини партнерів