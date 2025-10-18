ТСН у соціальних мережах

Археологи знайшли Содом і Гоморру: чи дійсно грішні міста спалив небесний вогонь

Археологи досліджували поселення ранньої бронзової доби, спустошені пожежами та остаточно занедбані.

Знищення Содому і Гоморри

Знищення Содому і Гоморри / © wikipedia.org

Археологи, які проводять розкопки поблизу південно-східного узбережжя Мертвого моря в Йорданії, виявили докази, які можуть пов’язувати біблійні «міста гріхів» Содом і Гоморру з реальними історичними місцями.

Про це повідомив доктор Тайтус Кеннеді, польовий археолог, в подкасті Digging for Truth, передає Daily Mail.

Згідно зі Старим Завітом, Содом і Гоморра були знищені небесним вогнем і сіркою як божественне покарання за надзвичайну злочестивість, включаючи жорстокість та моральний занепад.

Археологи досліджували поселення ранньої бронзової доби, спустошені пожежами та остаточно занедбані.

На залишках давнього поселення Баб ед-Дхра, яке є очевидному кандидаті на Содом, дослідники вивили кладовища, на яких склепи були спалені зверху, що узгоджується з описом вогню з небес.

За словами Кеннеді, спершу вважалося, що склепи були випалені ззовні, ймовірно для повторного використання могили.

«Після подальшого обстеження вони виявили, що пожежа насправді почалася ззовні, прогоріла крізь дах і поширилася до внутрішньої камери. Це говорить про те, що руйнування відбувалося зверху, а не було навмисно влаштовано всередині могил», — стверджує археолог.

Останки скелетів, знайдені в Нумері, ймовірному місці біблійної Гоморри, були викопані з-під обваленої вежі, що свідчить про раптову катастрофу.

«Ми не знаходимо багато неушкоджених людських скелетів, що просто лежать навколо археологічних пам’яток», — пояснив Кеннеді, зазначивши, що це тому, що стародавні люди того часу зазвичай клали померлих у запечатані гробниці.

Кераміка та інші археологічні матеріали відповідають біблійній хронології, що підтверджує те, що Баб ед-Дхра та Нумера є правдоподібними історичними аналогами Содому та Гоморри.

Нагадаємо, американський інженер Махмуд Джавайд висунув сміливу гіпотезу: справжній Едемський сад, де, згідно з Біблією, жили Адам і Єва, міг розташовуватися в Африці, а не на Близькому Сході.

