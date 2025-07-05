Археологи знайшли унікальні 2000-річні величезні черевики: хто їх носив

Археологи

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Археологи, які працюють у Виндоланді на півночі Англії, виявили пару римських черевиків незвичайного великого розміру — понад 30 сантиметрів у довжину, що відповідає 49-му європейському розміру. Ця унікальна знахідка змусила дослідників шукати відповіді про власників такого взуття та їхнє походження.

Про це пише Science Alert.

Колекція була знайдена в оборонному рові фортеці Магна-Рим, що розташована у графстві Нортумберленд. За словами старшої археологині проекту Рейчел Фрейм, близько чверті всього взуття, знайденого на цій ділянці, має подібний великий розмір, що робить цю знахідку дійсно незвичайною.

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«Ми зараз намагаємося з’ясувати, хто міг носити таке велике взуття і які саме частини війська чи соціальні групи були представлені в Магні-Рим», — повідомила Фрейм в інтерв’ю агентству AFP.

Збереження органічних матеріалів, таких як дерево, шкіра та текстиль, протягом двох тисяч років стало можливим завдяки особливим ґрунтовим умовам з низьким вмістом кисню.

Археологи також підкреслюють, що римська імперія була надзвичайно багатонаціональною, і місце розкопок могло бути домом для людей з різних культурних і етнічних груп, що може пояснювати дивовижне розмаїття знахідок.

Виндоланда та Карворана, де розташовані ці руїни, входять до списку Світової спадщини ЮНЕСКО як частина муру Адріана — одного з найважливіших римських археологічних комплексів у Великій Британії.

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© Science Alert

Нагадаємо, археологи виявили три стародавні поселення мая в джунглях Петен. Міста розташовані у формі трикутника на відстані до 5 кілометрів одне від одного. Їхня історія сягає періоду між 1000 і 400 роками до нашої ери. Вони залишалися населеними до приблизно 1100 років тому, коли цивілізація мая зазнала занепаду.

Найважливішим із нововідкритих є місто Лос-Абуелос. Серед його знахідок — дві кам’яні статуї чоловіка і жінки, ймовірно, зображення предків. Археологи вважають, що місто слугувало релігійним центром. Особливу увагу привернув астрономічний комплекс: споруди розміщено так, щоб фіксувати сонцестояння й рівнодення. Там також знайдено поховання, рештки великих котячих, гончарні вироби та наконечники стріл.