Археологи знайшли унікальні монети віком 2300 років: який вигляд мають (фото)

Монети (ілюстративне фото) / © Адміністративна рада графства Стокгольм

Археологи-волонтери виявили дві рідкісні золоті монети віком близько 2300 років під час обстеження болота Беренфельс поблизу муніципалітету Арісдорф. Знахідка належить до найдавніших зразків кельтського карбування, знайдених на території Швейцарії.

Про це повідомив місцевий археологічний відділ Archaeology Baselland, передає Livescience.

Історична цінність знахідки

Археологи зазначили, що виявлені артефакти — це золотий статер вагою 7,8 грама та чверть статера вагою 1,86 грама. Вони були викарбувані в середині III століття до нашої ери. На сьогодні у Швейцарії відомо лише трохи більше ніж 20 подібних примірників цієї епохи.

Дизайн монет є насдудуванням давньогрецьких оригіналів:

Аверс: зображення профілю бога Аполлона.

Реверс: колісниця з двома конями.

На меншій монеті присутній символ трискеле (потрійна спіраль), що є характерним елементом саме кельтського мистецтва. Вчені зазначають, що зразком для кельтів послужили монети Філіпа II Македонського (батька Александра Македонського), якими часто платили кельтським найманцям у Європі.

Сакральне призначення

Експерти припускають, що золоті монети не використовувалися для повсякденної торгівлі через свою надвисоку цінність. Окрім дипломатичних подарунків чи приданого, вони часто слугували підношенням божествам.

Те, що монети знайшли у болотистій місцевості, підтверджує теорію про ритуальну жертву. Кельти вважали водойми та болота священними місцями, де світ людей контактував із потойбіччям. Раніше, у 2022–2023 роках, на цій же ділянці було знайдено 34 кельтські срібні монети.

Знахідку зробили волонтери Вольфганг Нідербергер та Даніель Мона навесні 2025 року, спираючись на успіх попередніх розкопок у цьому районі.Побачити рідкісні золоті та срібні монети широка публіка зможе на спеціальній виставці в Базелі, яка відкриється у березні 2026 року.

